شاهد.. لحظة ربط لص اقتحم منزلًا في عمود إنارة وتلقينه علقة ساخنة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد العقاب القاسي الذي تلقاه لص بعد أن أقدم على اقتحام شقة سكنية، حيث ظهر اللص خلال الفيديو وكانت الدماء تغطي وجهه، في حين كان عدة أشخاص ينهالون عليه بالضرب المبرح، بعد أن قام ضباط الشرطة بتقييده بالأصفاد في عمود إنارة.



وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة في تقرير لها، موضحة أن لصين قاما بتقييد صاحبة محل تجاري في مدينة "بيونيس آيرس"، عاصمة الأرجنتين، قبل نحو أسبوع، ويقال إنهما سرقا المتجر قبل أن يقوما بالاستيلاء على مفاتيح شقتها ويحاولان اقتحامها، لكن زوجها كان متواجدًا هناك في ذلك الوقت، وتمكن من طلب المساعدة.



ويظهر في بداية الفيديو الخاص بالواقعة مجموعة أشخاص يحيطون بأحد اللصين بعد أن تم الإمساك به، لكنه كان مصابًا بجرح في رأسه وكانت الدماء تسيل على وجهه، ورغم أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على اللص، إلا أن ذلك لم يلعب دورًا كبيرًا في تهدئة الأشخاص المتجمعين حوله، والذين بدت عليهم علامات الغضب.



وشوهد هؤلاء الأشخاص خلال الفيديو وهم يوجهون ركلات عنيفة لذلك اللص، في الوقت الذي كانت فيه الشرطية التي ألقت القبض عليه تحاول قدر الإمكان السيطرة على الموقف، وشوهدت في إحدى اللقطات وهي تحاول طلب الدعم فيما كانت تقوم بتقييد المشتبه به بالأصفاد في عمود الإنارة.



وحاولت الشرطية قدر الإمكان حماية اللص من الجمع الغاضب، لكن الأمر لم يكن سهلًا على الإطلاق؛ وظهر اللص في نهاية الفيديو وقد سقط أرضًا جراء الاعتداءات التي تعرض لها.



وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم القبض على اللص الآخر كذلك في منطقة قريبة، مشيرة إلى أن المسعفين قاموا بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمالكة المتجر، والتي تعرضت لإصابة في رأسها خلال محاولة السرقة.



