اليوم.. المحكمة العليا تبت في قرار جونسون بـ تعليق البرلمان البريطاني

تبت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم، الثلاثاء، في مدى شرعية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن تعليق البرلمان، في خطوة من شأنها أن تعمق الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.



ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، قد يكون الحكم الذي سيصدره 11 قاضيا بالمحكمة العليا حاسما بالنسبة لمستقبل جونسون السياسي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



وفي وقت سابق، قال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أعتقد أنه من المهم للغاية أن ننظر إلى ما ينص عليه الحكم"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان سيعلق البرلمان للمرة الثانية إذا أصدرت المحكمة حكمًا ضده.



وقد استجابت المحكمة إلى طعنين قانونيين في قرار جونسون بتعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر، والذي يصر على أنه يتيح له الوقت لتقديم برنامج حكومي جديد لدورة تشريعية جديدة، وعلى الجانب الآخر، يتهمه المعارضون بالسعي لإحباط محاولاتهم للتدقيق في خططه بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وإتمام العملية دون اتفاق في 31 أكتوبر.



ونفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن يكون قد كذب على الملكة إليزابيث بشأن تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع، وذلك بعد أن قضت محكمة بعدم قانونية قراره.