الأرصاد تكشف عن طقس هذا الأسبوع.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن حالة الطقس اليوم مائلة للحرارة على الوجه البحري، لافتا إلى أن العظمى بالقاهرة 32 درجة.



وأضاف الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، اليوم، الثلاثاء، أن حالة الطقس مازالت مستقرة بشكل كبير على جميع أنحاء الجمهورية.



وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام، منوها بأن هناك احتمالية لارتفاع درجات الحرارة نسبيا بدرجة أو درجتين خلال الـ72 ساعة القادمين على شمال البلاد.



وأوضح الدكتور محمود شاهين، أن فصل الخريف يعد من أجمل فصول العام من حيث درجات الحرارة.



