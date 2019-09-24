المدارس الفنية للتمريض بالمنوفية.. توسعات سنوية لاستيعاب الكثافة الطلابية

مع الحاجة المستمرة إلى زيادة أعداد التمريض وسد العجز في المستشفيات الحكومية، تسعى الدولة إلى توسعات سنوية في مدارس التمريض لاستيعاب أعداد أكبر من طلاب الشهادة الإعدادية لمحاولة سد العجز في أعداد التمريض.



زيادة الفصول



وفي محافظة المنوفية تزداد الحاجة سنويا إلى تخريج مئات الطلاب من المدارس الفنية للتمريض لسد العجز في المستشفيات الحكومية حيث يسعي مسؤولو الصحة في المحافظة بزيادة فصول مدارس التمريض وانتهت أمس بافتتاح فصول جديدة بالمدرسة الفنية للتمريض بمدينة سرس الليان لاستيعاب أعداد أكبر من الطلاب.



وقال الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن المدارس الفنية للتمريض أصبحت ملحة في ظل وجود عجز في أعداد التمريض ولذلك تسعي الوزارة إلى افتتاح فصول أكثر من مدارس التمريض في كافة المراكز لاستيعاب أعداد أكبر من الطلاب.



وأضاف أن عددا كبيرا من مراكز المحافظة التي تحتوى علي مستشفيات عامة ومركزية بها مدارس فنية للتمريض متنوعة ما بين للبنين والبنات حيث تقبل سنويا أعدادا كبيرة والمقبلين عليها أوائل طلبة الشهادة الإعدادية لارتفاع مجموعها حيث يفضل البعض الالتحاق بالتمريض بدلا من الثانوية العامة.



8 مراكز على مستوى المحافظة

وأكد الحفناوى، أن مراكز شبين الكوم واشمون ومنوف وبركة السبع والسادات وقويسنا والباجور والشهداء بها مدارس للتمريض وكذلك المستشفي التعليمي بمدينة شبين الكوم والهلال الأحمر، موضحا أن الوزارة تسعي لاستغلال مستشفيات التكامل لإقامة بها مدارس تمريض حيث ستقام في المحافظة في البتانون وقرية بمم بمركز تلا و3 مستشفيات تكامل بمنوف وسدود والحامول حيث عاينت الوزارة الأماكن وجار التجهيز لافتتاح مدارس جديدة الي جانب افتتاح فصول جديدة للتمريض للبنين في مدينة السادات.



وتابع أن الفصل الواحد بمدارس التمريض يستوعب نحو 40 طالبا ويتم التدريس بها من قبل فريق التمريض بالمستشفيات الحاصلين علي ماجستير كما يتم الاستعانة بمحاضرين من الخارج في اللغة وعلوم الحاسب.



وأضاف، أن طالب التمريض فور تخرجه يتم تعيينه فورا في مستشفيات الحكومة لمواجهة عجز التمريض، موضحا أن هناك توجها كبيرا لإدماج البنين في مدارس التمريض.