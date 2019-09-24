وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس جامعة بني سويف التكنولوجية.. ويؤكد: الافتتاح يعكس اهتمام الدولة بالتعليم الفني

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجلس جامعة بني سويف بحضور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وذلك صباح اليوم الثلاثاء بمقر جامعة بني سويف.





ووجه وزير التعليم العالي الشكر لجامعة بني سويف، وجامعات صعيد مصر لما تقوم به من دور محوري في عملية التنمية الشاملة في كافة محافظات الصعيد.





وأشار مسؤولو التعليم العالي إلى أهمية افتتاح الجامعة التكنولوجية في بني سويف والتي تعكس اهتمام الدولة بالتعليم الفني، وقدم المسؤولين الشكر لرئيس جامعة بني سويف وأسرة الجامعة لتقديم الدعم الكامل للجامعة التكنولوجية الوليدة.





ووجه وزير التعليم العالي رسالة تقدير لأعضاء هيئة التدريس بكافة الجامعات المصرية، والعاملين بالجامعات على دورهم الوطني في انتظام الدراسة بكافة جامعات مصر خلال الظروف الصعبة التي واجهها الوطن خلال السنوات الماضية.





ووجه المسؤولون أيضًا بضرورة اهتمام كافة الجامعات المصرية بتنمية وعي طلاب الجامعات، من خلال كافة أساليب التوعية الطلابية، وتنمية الحس الوطني لدى الشباب الجامعي، واستضافة كبار المثقفين، والمسئولين، والرموز الوطنية للحوار الدائم مع الشباب الجامعي، وتوعيتهم بالتحديات التي تواجه الوطن في الفترة الراهنة.





وأكد الوزير على زيادة الاهتمام بالندوات التثقيفية، والأنشطة الرياضية، وإحياء الاهتمام بالمناسبات الوطنية مثل ذكرى حرب أكتوبر المجيدة،مشددا على أهمية الانضباط الكامل بالجامعات من خلال الحضور المنتظم لأعضاء هيئة التدريس منذ بداية العام الدراسي.





ووجه بضرورة قيام الأقسام العلمية بدورها المحوري في انتظام العملية التعليمية.





وأشار إلى أوجه التطوير المختلفة التي تشهدها منظومة التعليم العالي في مصر، وركز أحد محاور التطوير على إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر، والتي سوف تسهم في خلق التنافس بين الجامعات، وأيضًا صدور قانون المستشفيات الجامعية الجديد الذي يسهم في تطوير وضبط العمل في المستشفيات الجامعية التي تقدم خدمة لـ 18 مليون مريض سنويًا.





ونوه إلى دور الوزارة في تطوير ملف الطلاب الوافدين والبعثات، وحظيت الجامعات المصرية بتطور ملحوظ في التصنيفات الدولية المختلفة، وأشار الوزير إلى البرامج الجديدة العديدة في الجامعات المصرية لتواكب سوق العمل، كما أشار الوزير إلى التطوير الملحوظ في مجال البحث العلمي ودوره في التنمية والتصدي للمشكلات التي تواجه المجتمع.





وأشار أيضًا إلى الزيادة الواضحة في عدد الجامعات الحكومية وعدد الكليات الجديدة، والتخصصات التي يحتاجها المجتمع.





وأكد الوزير ضرورة توضيح هذه الإنجازات لطلاب الجامعات لمعرفة التطور الذي يشهده المجتمع في مجال تطوير التعليم العالي.





وشارك الوزير في حفل تخرج طلاب كلية الهندسة بجامعة بني سويف، ووجه إليهم التهنئة بمناسبة تخرجهم، كما وجه الشكر لأولياء أمور الطلاب.





وأوضح د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أوجه التطوير المختلفة التي شهدتها جامعة بني سويف على كافة المستويات، والتي تسهم في تطوير منظومة التعليم بالجامعة، وحرص إدارة الجامعة على توفير الرعاية والدعم الكامل لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة.