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محافظات

للعمل بنظام الشبك الواحد.. تفعيل منظومة المراكز التكنولوجية بالأقصر.. صور وفيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:14 م
صدى البلد
شمس يونس
بدأت محافظة الأقصر تفعيل خدمة المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بمراكز ومدن المحافظة وذلك فى اطار جهود الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة حضارية وتنفيذا لبروتوكول التعاون بين محافظة الأقصر ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وقالت حنان أحمد مدير عام مراكز الخدمة المتطورة بالمحافظة: إن التطوير يأتى فى إطار وضع آليات العمل لتيسير الحصول على الخدمات الحكومية للمواطنين بالمراكز والمدن للعمل بكل مركز من خلال الشباك الواحد.

وأشارت إلى أنه يتم حاليا إمداد المراكز التكنولوجية بالموظفين المدربين والأجهزة الحديثة فضلا عن تدريبهم على كيفية التعامل مع المواطنين واستقبالهم بصورة جيدة والتسهيل على المواطنين خلال تقديم طلباتهم وتعريفهم بالمستندات المطلوبة منوهة بانه تم تطوير 7 مراكز تكنولوجية فى المحافظة وهم ( الزينية – الطود – البياضية – القرنة – ارمنت – اسنا – الاقصر ) .

واوضحت ان مراكز الخدمة المتطورة تهدف الى فصل مؤدى الخدمة "الموظف" عن متلقى الخدمة "المواطن" من خلال إدارة المركز التكنولوجى، مشيرة إلى أنه في إطار تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المقدمة من الوحدات المحلية نشرح للمواطنين تفاصيل القانون المنظم لإجراء الخدمة والمستندات المطلوبة لكل خدمة والرسوم المطلوبة والمدة الزمنية المحددة بعد استيفاء المستندات المطلوبة والرسوم طبقا للقانون.

واضافت ان المركز يهدف للقضاء على الفساد المالى والإدارى حيث لا يدفع المواطن أكثر من الرسوم المقررة طبقا للقانون، ويساهم البرنامج فى عدم إتاحة التلاعب فى التفريق بين المواطنين وتقدم الخدمات للجميع ، ويتم تطبيق منظومة الشباك الواحد حيث أن جميع الخدمات المقدمة للمواطن تؤدى من مكان واحد تحت سقف واحد لأداء الخدمات الإلكترونية.

وأشارت إلى أن البرنامج يهدف لرفع مؤشرات الأداء للمسئولين من خلال مجموعة كبيرة من التقارير الإلكترونية التى تتيح للمسئولين تقييم الخدمات وإصدار القرارات المناسبة بناءا على أرقام وإحصائيات دقيقة فيعطى قرار مناسبا لكل حالة طبقا للقانون.
للعمل بنظام الشبك الواحد.. تفعيل منظومة المراكز التكنولوجية بالأقصر.. صور وفيديو
للعمل بنظام الشبك الواحد.. تفعيل منظومة المراكز التكنولوجية بالأقصر.. صور وفيديو
للعمل بنظام الشبك الواحد.. تفعيل منظومة المراكز التكنولوجية بالأقصر.. صور وفيديو
للعمل بنظام الشبك الواحد.. تفعيل منظومة المراكز التكنولوجية بالأقصر.. صور وفيديو
للعمل بنظام الشبك الواحد.. تفعيل منظومة المراكز التكنولوجية بالأقصر.. صور وفيديو

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