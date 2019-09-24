تحيا مصر ضد الإرهاب.. واليوم الوطني الـ89.. الأبرز في صحف السعودية

- خادم الحرمين: المملكة قادرة على التعامل مع آثار العمل التخريبي الجبان

- احتفالًا بذكرى التأسيس.. المملكة بوصلة الحكمة في منطقة ملتهبة

- أرامكو تستعيد 75 % من إنتاج خريص وبقيق

- التحالف اليمني لرصد الانتهاكات: تقرير الخبراء مليء بالثغرات

- الحوثي يمنح تصاريح لمجندات باقتحام المنازل

- ترامب في الأمم المتحدة.. خطاب عالمي بنكهة "محلية"



نال الشأن المحلي اهتمام الصحف السعودية الصادرة اليوم، الثلاثاء، والتي ركزت على تغريدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حول مكانة السعودية بالعالم، وترسيخ هذا المكانة، وما يتعلق بإعلان أرامكو وتطور إنتاجها رغم الضربات الإرهابية التي وقعت في منشأتين تابعتين لها، علاوة على تناول الشأن المصري، قضايا محلية ودولية أخرى.



قالت صحيفة عكاظ، إنه قد عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة أمس (الإثنين)، جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.وأعرب ملك مملكة البحرين الشقيقة لخادم الحرمين الشريفين، عن استنكار البحرين وإدانتها للاعتداء التخريبي على معملي أرامكو، الذي يعد تصعيدًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة ككل ولإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدًا وقوف البحرين الكامل مع المملكة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، وشدد على دعم البحرين للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة أراضيها.



وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين تقديره لملك مملكة البحرين الشقيقة على مشاعره الأخوية الصادقة، التي تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وأن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل التخريبي الجبان الذي يستهدف المملكة واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، كما تم خلال المباحثات، استعراض مختلف تطورات الأحداث، والتحديات التي تواجهها المنطقة، والسبل الكفيلة بتعزيز أمنها واستقرارها.



وعن هجمات أرامكو، قالت عكاظ، إن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اعتبر نظيره الإيراني جواد ظريف كذاب، ففي لقاء مع برنامج «Face the Nation» على شبكة «سي بي اس نيوز»، حينما سئل بومبيو عن نفي وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف لأي مسؤولية لإيران بخصوص هجوم السعودية وما إذا كانت الولايات المتحدة ستكشف عن الدليل الذي يبرهن بأنه كاذب، قال: «نعم لدينا.. فهناك أدلة كافية تثبت أن الهجوم تم بأنظمة تم تصنيعها داخل إيران.. ولا أعلم لماذا ينصت أي أحد لوزير الخارجية الإيراني؟ مؤكدا أن ظريف ليس لديه أي علاقة بالسياسة الخارجية الإيرانية.. لقد كذب لعقود ثم استقال.. الأمر حتى لا يستحق الرد عليه..".



عرضت صحيفة لمقال رأي، عنونه كاتبه بــ"تحيا مصر"، جاء فيه إن مصر تتعرض لمؤامرات إخوانية تحاول النيل من أمن البلاد التي تواجه الإرهاب. وقالت الصحيفة إنه لا يجوز لغير المصريين التدخل في شئونهم إلا بالخير، ولكن الذي شاهدناه وبكل وضوح تكالب الإخونجية الهاربين في قطر وتركيا، وإعلام الدولتين والتنظيم ومرتزقتهم ضد أمن مصر.



وأضافت، ولا ننسى أن أعداء مصر والسيسي هم أعداؤنا، حيث تدخلوا في شؤوننا وتآمروا علينا وعلى الوطن العربي، وبالتالي فمن الطبيعي أن نفرح لفشلهم ونسعد بانتصار الرئيس السيسي عليهم، فهو القائد الشجاع الذي طهر أرض الكنانة من رجسهم.



وأكدت، بإنه يجب الوقوف مع الأمن والاستقرار ومصلحة الشعب المصري، ولا نتدخل في شؤونه، بل نساعده على عدوه وعدونا الذي انفضح أمره في «الخريف الإخونجي الإرهابي» الذي لم يستفد منه سوى إسرائيل وإيران وتركيا، وأما العرب فخسروا الملايين من الأرواح والجراح والنازحين واللاجئين والمرض والفقر والعذاب، ولن يتكرر الخريف من جديد أبدا بإذن الله تعالى.



قالت صحيفة الوطن السعودية، إنه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ89، غرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر تويتر وقال: "نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده. إن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء.سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.".



وعن أرامكو قالت الوطن، إن أرامكو تستعيد 75 % من إنتاج خريص وبقيق، وذلك في فترة قياسية لها آثار إيجابية كبيرة ليس فقط على المملكة، ولكن على اقتصاد العالم، حيث أوفت المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، بتعهداتها بسرعة استعادة الإنتاج في حقل خريص ومنشآت نفطية في بقيق، بعد تعرضهما لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ، واستعادت السعودية نحو 75 % من فاقد إنتاج النفط الخام الناجم عن هجمات إرهابية على اثنتين من منشآتها النفطية وذلك بعد نحو 9 أيام من وقوعها. وستعود إلى كامل الكميات بحلول أوائل الأسبوع المقبل. وقالت مصادر أمس، إن «إنتاج النفط السعودي من خريص يفوق الآن 1.3 مليون برميل يوميا، بينما الإنتاج الحالي من بقيق عند حوالي 3 ملايين برميل يوميا»، مقابل 5.6 ملايين برميل يوميا قبيل الهجوم في كل من خريص وبقيق.



ومن اليمن، فقد انتقد نائب رئيس منظمة التكتل الدولي للحقوق والحريات «شهود» عضو التحالف اليمني لرصد الانتهاكات مجدي الأكوع، تقرير الخبراء البارزين عن اليمن الصادر في شهر سبتمبر الجاري، مؤكدًا أنه مليء بالثغرات.وأعرب الأكوع فِي كلمة للتحالف اليمني لرصد الانتهاكات أمام مجلس حقوق الإنسان عن بالغ القلق بشأن مسار فريق الخبراء البارزين وتقريرهم حول اليمن، كونها آلية للتقصي والرصد في ظل النزاع القائم الناتج عن التمرد المسلح من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لما يعتريه من الكثير من المواقف والثغرات في مواضع كثيرة من تقرير الفريق، ما يجعل من مسألة تمديد الولاية أمرًا صعبًا في ظل رفض الحكومة لمنهجيته وفي ظل عدم أخذه بمخرجات العمل والمراقبة والرصد الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني اليمنية الحقوقية.



وكشف مصدر من صنعاء منح الحوثيين تصاريح خاصة للزينبيات تسمح لهن بالدخول إلى أي موقع ومكان دون إذن أو موافقة بما في ذلك البيوت والفنادق والغرف والقصور والأماكن الخاصة والعامة دون أي ترتيب مسبق أو موعد محدد.



وقال المصدر لـ»الوطن» إن هناك تصاريح وبطاقات منحت لعدد ممن يطلق عليهن الزينبيات تخول لهن دخول أي موقع ومكان مهما كانت خصوصيته وسريته وبأي وقت دون إذن بما في ذلك المنازل، واصفًا القرار بأنه ينتهك خصوصية الناس وسريتهم، ويُعد تدخلًا سافرًا في حياة الناس داخل بيوتهم.



ولفت المصدر إلى أن الحوثيين بهذا الإجراء يريدون أن يبلغوا الجميع بأن لهم الصلاحية في معرفة كل ما يدور في المنازل والبيوت، وأن لهم حق التفتيش واقتحام المنازل ليلا ونهارا دون رادع ديني أو قانوني أو اجتماعي، لافتًا إلى أن الدين الإسلامي لم يسمح لأحد أن يدخل منزلا دون إذن أهله، وأن هناك آدابا يجب الالتزام بها، منها طرق الباب ثلاثا وإن أذن لك وإلا انصرف.



وقالت صحيفة الرياض، إن المملكة العربية السعودية تاريخ تعالى فيه المجد فوق المجد من خلال الأدوار الفاعلة في دعم الاستقرار، منذ توحيدها على يد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز أصبحت صمام الأمان، وبوصلة العقل داخل المنظومة الدولية؛ وذلك يعود لإدراكها في وقت مبكّر بأن ما تملكه من خصائص يحتم عليها أن تكون لاعبًا متنفذًا في صناعة القرار العالمي، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي. وقد أثبتت القيادة السعودية بمواقفها خلال العقود الماضية وحتى يومنا الحاضر بأنها صوت الحكمة داخل المنظمات الدولية المسؤولة عن ضبط المنظومة العالمية ضمن توازنات تحقق الأمن والرفاه لكافة البشر على هذا الكوكب بلا مزايدات أو أهداف غير معلنة، أو أطماع في ثروات شعوب تعاني الأمرّ والأمرّين.



من أبرز الشواهد على حكمة القيادة السعودية تبني سياسات من شأنها المحافظة على استقرار أسعار الطاقة، بالإضافة إلى تأسيس ودعم صناديق تكفل الرقي بالإنسان على هذا الكوكب، كان آخرها تبرعها بمبلغ 300 مليون دولار لإنشاء صندوق خاص لأبحاث الطاقة والبيئة والتغير المناخي، ولن تنسى ذاكرة التاريخ دور السعودية في إنشاء منظمة أوبك العام 1960م، التي تبنتها المملكة لوقف نزيف المنافسة دون ضوابط تحقق مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، وكبح نفوذ وجشع شركات البترول آنذاك والتى كانت تعرف باسم «الأخوات السبع». في تاريخ مارس 1983م خلال اجتماع منظمة أوبك الطارئ في لندن والذي تبنت فيه للمرة الأولى نظام الإنتاج عن طريق الحصص، مع بقاء السعودية المنتج المرجح الذي يخفض أكثر من الباقين كدليل قاطع على ثقة الدول الأعضاء بحكمة القيادة السعودية.



وقالت صحيفة الرياض كذلك في افتتاحيتها، إن المملكة تدافع عن نفسها بشرف.. وتترك "الاعتداءات الغادرة" للجبناء، وذلك لأن المشهد السياسي العام للمنطقة الخليجية والعربية، متوتر وقلق ومتشنج وتصريحات متضاربة مرتبكة أحيانًا، ويشهد المنظر العام حدوث دراماتيكية معقدة وخطيرة، بفعل التدخلات الإقليمية والدولية ضد المنطقة الخليجية العربية، التي شهدت صيفًا ساخنًا وقاتمًا، سماؤها ملبدة بالغيوم على غير العادة منذ عدة عقود، ونشوب أجواء حروب في المنطقة أصبحت تطل برأسها بقوة، والفتنة نائمة "لعن الله من أيقظها" والسن بالسن والبادئ أظلم.



ويحاول الأعداء استفزاز المملكة وجرها إلى حروب ومناوشات جانبية، لكي يوقفوا تطورها وازدهارها ونموها المتسارع. لكن المملكة قادرة على حماية نفسها وشعبها وممتلكاتها من أي خطر أو أذى، بالطرق الشرعية والقانونية وفق الأنظمة المعمول بها في الدول المحترمة ووفق ما تمتلكه من قوة ضاربة ورادعة على المستوى الأمني والعسكري والاستراتيجي، ولا تتعامل مع الخصوم بطرق العصابات الإرهابية والميليشيات الصغيرة والمشبوهة.



ومن نيويورك، قالت الرياض، يعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء للمرة الثالثة الى منصة الأمم المتحدة التي تفتتح أعمال جمعيتها العامة لكي يعرض استراتيجيته بشأن ايران والتي تثير تساؤلات في أجواء من التوتر الشديد.



ومنذ هجمات 14 سبتمبر على منشأتين نفطيتين سعوديتين والتي حمل الغربيون مسؤوليتها لايران، تتراوح مواقف ترامب بين التهديد والدعوة الى "ضبط النفس" في الوقت نفسه. وقال الاثنين "الكثير من الأمور تحصل بخصوص إيران، اكثر مما يعرفه الصحفيون" مثيرا تكهنات جديدة حول مبادرة محتملة. ويلقي الرئيس الاميركي خطابه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة بعد نظيره البرازيلي جايير بولسونارو وسيحرص على الارجح على التوجه بكلمته الى قاعدته الانتخابية قبل حوالى 400 يوم من الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفقد وعد الملياردير الجمهوري بالتحدث عن "النجاحات الهائلة" للولايات المتحدة ووضع الاقتصاد الأميركي الذي وصفه بانه "رائع".