كواليس مشاركة فناني الزمن الجميل في مهرجان الجونة.. مصمم الصور: استغرقت 3 ساعات فقط

شهد مهرجان الجونة السينمائي لقاءً بين الجيل الحالي وجيل زمن الفن الجميل، هذه اللحظة سجلها مصمم الجرافيك المصري محمد جابر (37 عاما)، وقرر تنفيذها، حيث قرر أن يرى متابعو مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، فناني الزمن الجميل على السجادة الحمراء ولكن على طريقته الخاصة.



عدة صور لفناني الأجيال الماضية بمهرجان الجونة السينمائي صممها مصمم الجرافيك المصري الشاب، ولم يتخيل أن تحقق هذا الانتشار الواسع، حيث تداولها آلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين أيضا.



خطرت الفكرة على بال محمد جابر، الذي يعمل كمدير تسويق بإحدى الشركات الكبرى بالإمارات، بالصدفة، عندما تمنى لو كان أحد المدعوين لحضور المهرجان، ولكن للحظة انتبه أنه ليس ممثلا، أو مخرجا، أو مؤلفا، فلماذا تتم دعوته وليس له علاقة بمجال السينما.



ويقول محمد جابر لـ«صدى البلد»: "قررت أن أحضر ولكن بطريقتي الخاصة وهي استخدام الفوتوشوب"، وفكر كثيرا في الفكرة التي سيستخدم فيها مهاراته في تعديل الصور وسرعان ما تكونت الفكرة في لحظات وهي "ماذا لو كان نجوم الشاشة الفضية بالمهرجان!".



بدأ مصمم الجرافيك في البحث عن الصور المناسبة الذي سيستخدمها لبعض الفنانين المؤثرين بتاريخ السينما المصرية، وبعد جمعها استغرق ما يقرب من 3 ساعات في تعديل الصور، نتج عنها 13 تصميما أصاب كل من رآه بالذهول والإعجاب.



نشر محمد جابر هذه الصور على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي كـ فيسبوك وإنستجرام، ولاحظ تداولها بشكل كبير حتى أن الحسابات الرسمية للمهرجان قامت بعرض الصور، ويقول لـ «صدى البلد»: "كان شرفا كبيرا لي".



عمل محمد جابر مصمم جرافيك في الأساس كهواية، ولكن التصميمات في الشركة الذي يعمل بها تكون بناءً على أفكاره، وهذه ليست المرة الأولى الذي يصمم فيها صورا للفنانين، ولكنها تعد الأولى ارتباطا بحدث كمهرجان.