ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كواليس مشاركة فناني الزمن الجميل في مهرجان الجونة.. مصمم الصور: استغرقت 3 ساعات فقط

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:52 م
تصميم تخيلي لسامية
تصميم تخيلي لسامية جمال في مهرجان الجونة
أماني إبراهيم
شهد مهرجان الجونة السينمائي لقاءً بين الجيل الحالي وجيل زمن الفن الجميل، هذه اللحظة سجلها مصمم الجرافيك المصري محمد جابر (37 عاما)، وقرر تنفيذها، حيث قرر أن يرى متابعو مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، فناني الزمن الجميل على السجادة الحمراء ولكن على طريقته الخاصة.

عدة صور لفناني الأجيال الماضية بمهرجان الجونة السينمائي صممها مصمم الجرافيك المصري الشاب، ولم يتخيل أن تحقق هذا الانتشار الواسع، حيث تداولها آلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين أيضا.

خطرت الفكرة على بال محمد جابر، الذي يعمل كمدير تسويق بإحدى الشركات الكبرى بالإمارات، بالصدفة، عندما تمنى لو كان أحد المدعوين لحضور المهرجان، ولكن للحظة انتبه أنه ليس ممثلا، أو مخرجا، أو مؤلفا، فلماذا تتم دعوته وليس له علاقة بمجال السينما.

ويقول محمد جابر لـ«صدى البلد»: "قررت أن أحضر ولكن بطريقتي الخاصة وهي استخدام الفوتوشوب"، وفكر كثيرا في الفكرة التي سيستخدم فيها مهاراته في تعديل الصور وسرعان ما تكونت الفكرة في لحظات وهي "ماذا لو كان نجوم الشاشة الفضية بالمهرجان!".

بدأ مصمم الجرافيك في البحث عن الصور المناسبة الذي سيستخدمها لبعض الفنانين المؤثرين بتاريخ السينما المصرية، وبعد جمعها استغرق ما يقرب من 3 ساعات في تعديل الصور، نتج عنها 13 تصميما أصاب كل من رآه بالذهول والإعجاب.

نشر محمد جابر هذه الصور على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي كـ فيسبوك وإنستجرام، ولاحظ تداولها بشكل كبير حتى أن الحسابات الرسمية للمهرجان قامت بعرض الصور، ويقول لـ «صدى البلد»: "كان شرفا كبيرا لي".

عمل محمد جابر مصمم جرافيك في الأساس كهواية، ولكن التصميمات في الشركة الذي يعمل بها تكون بناءً على أفكاره، وهذه ليست المرة الأولى الذي يصمم فيها صورا للفنانين، ولكنها تعد الأولى ارتباطا بحدث كمهرجان.
مصمم الجرافيك محمد جابر مصمم الجرافيك محمد جابر
كواليس مشاركة فناني الزمن الجميل في مهرجان الجونة.. مصمم الصور: استغرقت 3 ساعات فقط
كواليس مشاركة فناني الزمن الجميل في مهرجان الجونة.. مصمم الصور: استغرقت 3 ساعات فقط
كواليس مشاركة فناني الزمن الجميل في مهرجان الجونة.. مصمم الصور: استغرقت 3 ساعات فقط
كواليس مشاركة فناني الزمن الجميل في مهرجان الجونة.. مصمم الصور: استغرقت 3 ساعات فقط
كواليس مشاركة فناني الزمن الجميل في مهرجان الجونة.. مصمم الصور: استغرقت 3 ساعات فقط
كواليس مشاركة فناني الزمن الجميل في مهرجان الجونة.. مصمم الصور: استغرقت 3 ساعات فقط
كواليس مشاركة فناني الزمن الجميل في مهرجان الجونة.. مصمم الصور: استغرقت 3 ساعات فقط
كواليس مشاركة فناني الزمن الجميل في مهرجان الجونة.. مصمم الصور: استغرقت 3 ساعات فقط
كواليس مشاركة فناني الزمن الجميل في مهرجان الجونة.. مصمم الصور: استغرقت 3 ساعات فقط
كواليس مشاركة فناني الزمن الجميل في مهرجان الجونة.. مصمم الصور: استغرقت 3 ساعات فقط

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على الفتاة التي زينت شعار الدورة الثالثة لمهرجان الجونة

بالبدلة .. أحمد داود يمارس رياضة ركوب الأمواج قبل افتتاح الجونة السينمائي

تستعيد الذكريات.. هنا شيحة تنشر صور فساتين مهرجان الجونة

بالدولار .. سعر جمبسوت درة فى ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

ريهام أيمن بصحبة زوجها شريف رمزي في الجونة .. شاهد

عبدالحليم وسعاد حسني ونجوم الزمن الجميل بالجونة السينمائي.. شاهد

ترشيحاتنا

إيهاب لهيطة يفجر مفاجأة بشأن تصويت أجيري والمحمدي في استفتاء جائزة ذا بيست

أخبار الفن| سر بكاء شيرين عبد الوهاب وتقبيل يد زوجها أمام السعوديين.. عرض فيلم نورا تحلم لـ هند صبري

كواليس مشاركة فناني الزمن الجميل في مهرجان الجونة.. مصمم الصور: استغرقت 3 ساعات فقط

اخبار التوك شو.. تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال السيسي فى المعمورة.. الكشف عن الجهة الممولة لفيديوهات الهارب محمد علي ووائل غنيم

من على صخرة.. منة فضالي تشعل إنستجرام بجلسة تصوير جريئة

مرتضى منصور يحذر طارق حامد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرأة السعودية.. استوحي إطلالاتك بالمناسبات من تصميمات رزان العزوني

راكب مشاغب يتسبب في هبوط طائرة أمريكية اضطراريا.. ما فعله سيصدمك

بفستان أحمر.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة فى الصحراء