ترامب: السيسي زعيم حقيقي ولا توجد فوضى بمصر.. أبرز عناوين صحف الإمارات

الإمارات أكبر دولة مانحة للمساعدات للشعب اليمني عام 2019

هزاع بن زايد يدشن شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأبوظبي

الملك سلـمان: قـــادرون على التعامل مع آثار هجوم أرامكو

وفاة 8 أطفال حديثي الولادة بحريق في الجزائر

ترامب ومودي يتعهدان بحرب بلا هوادة ضد الإرهاب

سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء بوسط بغداد

اليوم.. المحكمة العليا البريطانية تحكم بشأن تعليق جونسون للبرلمان

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.محليا، أفادت صحيفة "الخليج" بأن دولة الإمارات قد احتلت المركز الأول عالميًا كأكبر دولة مانحة للمساعدات إلى الشعب اليمني الشقيق لعام 2019، وفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية «أوتشا» عن البلدان الممولة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن منذ بداية عام 2019، وإلى 23 سبتمبر الجاري.وبلغت قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني الشقيق منذ 2015 وإلى 23 سبتمبر الجاري، 21.70 مليار درهم (5.91 مليارات دولار أمريكي).وأبرزت صحيفة الإمارات اليوم لقاء الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث بحثا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين الروابط التاريخية والتنسيق المشترك بين البلدين، فيما دعت الإمارات للاستقرار الإقليمي خلال اجتماعات الأمم المتحدة.وقالت صحيفة "الوطن" إنه بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتكريمًا وتقديرًا لإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين على أحد الشوارع الرئيسة في العاصمة أبوظبي.وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بعث برقية تهنئة إلى جوسيه ماريو فاز، رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس جوسيه ماريو فاز.عربيا وإقليميا، سلطت صحيفة "البيان" الضوء على لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أشاد الأخير، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالرئيس المصري ووصفه بأنه زعيم حقيقي، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين "رائعة".وأثنى ترامب على السيسي بقوله، إن الرئيس المصري نجح في تحقيق النظام والأمن داخل البلاد منذ توليه السلطة.وفي الشأن نفسه، قالت صحيفة "الخليج" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد شدد على ضرورة إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، بما يحقق العدالة الدولية، كما أشاد بالعلاقات المصرية الأمريكية، والحرص على تعزيزها، وذلك خلال عدة لقاءات أجراها في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى الرئيس جوليوس مادا بيو، رئيس سيراليون، وشارك في مأدبة العشاء أقامتها غرفة التجارة الأمريكية، كما التقى شو دونيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).وتابع الرئيس الأمريكي قائلًا: "عندما وصل الرئيس السيسي إلى سدة السلطة، كانت البلاد في حالة من الفوضى، والآن ليس هناك فوضى".وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس، أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هجوم أرامكو، فيما شدد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على «تأكيد بلاده المطلق»، لما تتخذه السعودية من خطوات وإجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها.في السياق ذاته، أبرزت صحيفة الخليج تأكيد العاهل السعودي، أمس، الاثنين، أن اليوم الوطني السعودي هو «اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم»، متطلعًا «لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء». وقال، في تغريدة على «تويتر»، أمس الاثنين «نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده»، ولاقت تغريدة الملك سلمان تفاعلًا واسعًا على مستوى الوطن العربي والإسلامي، حيث تناقلها العديد من رواد «تويتر» معبرين عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالسعودية.وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية تمكنت من تدمير مواقع وتعزيزات وتحصينات وآليات عسكرية، تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في حجة وصعدة وعمران والضالع، فيما واصلت الميليشيات تصعيدها واستحداث مواقع جديدة في جبهات الساحل الغربي واستهدافها وقصفها لمواقع المشتركة، ووقعت مواجهات بين قوات الجيش اليمني والميليشيات في الجوف، خلفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.وذكرت صحيفة "البيان" أن إسرائيل تتكئ في استهدافاتها العدوانية للفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، على صمت دولي يصل حد التواطؤ من جانب بعض الدول، لكن سياسة الأمر الواقع هذه لن تغيّر شيئًا من رسوخ الحقوق الفلسطينية، مثلما أكد مندوب السعودية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث قال إن سياسة إسرائيل في فرض الأمر الواقع لن تستطيع طمس الحق الفلسطيني، في وقت شهدت الأرض المحتلة مواجهات مع الاحتلال وحملات اعتقال ليلية.وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن السلطات الأمنية العراقية قالت إن صاروخين أطلقا باتجاه المنطقة الخضراء الحصينة بالعاصمة العراقية بغداد اليوم الاثنين، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.وتضم المنطقة الخضراء سفارات أجنبية ومباني الحكومة العراقية، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن إطلاق الصاروخين.دوليا، قالت صحيفة "الاتحاد" إن ثمانية أطفال حديثي الولادة لقوا مصرعهم اليوم الثلاثاء جراء حريق بأحد المستشفيات في الجزائر .وقالت مصادر طبية جزائرية اليوم، الثلاثاء، إن حريقا هائلا شب بجناح الولادة بمستشفى بشير بن ناصر، بمنطقة وادي سوف، ما أسفر عن وفاة الأطفال الثمانية.وأوضحت صحيفة "الوطن" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعلنا أنّهما متّحدان في حرب بلا هوادة ضدّ “الإرهاب”، وتعهّدا أمام عشرات آلاف الأميركيّين من أصل هندي بإقامة تحالف شخصي ووثيق بينهما.وأغدق الزعيمان اللذان يتشابهان في نزعتهما القوميّة وحبّ المهرجانات الحماسيّة والتشكيك بالإعلام التقليدي، الثناء على بعضهما، في ظهور غير تقليدي داخل ملعب لكرة القدم في هيوستن.وأضافت صحيفة "الاتحاد" أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزكية، انتخب سفير مملكة السويد لدى النمسا وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، رئيسًا جديدًا لمجلس محافظي الوكالة لمدة عام 2019 - 2020.وذكرت البيان أن مسئولين إندونيسيين أعلنوا اليوم، الثلاثاء، أن حصيلة القتلى الناجمة عن تجدد أعمال العنف في إقليم بابوا ارتفعت إلى 27 شخصا.وقال المتحدث باسم الجيش الاقليمي، إيكو داريانتو، إن 23 مدنيا على الاقل قتلوا وأصيب العشرات بأعمال شغب في بلدة وامينا يوم الاثنين.وقالت صحيفة "البيان" إن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية يوم الاثنين أعلنت أن كل دولة على حدة ستقرر ما إذا كانت ستنهي تعليق استخدام الطائرات "737 ماكس" التي تنتجها شركة بوينج، وذلك بعد ستة أشهر من ذلك التعليق الذي جاء عقب حادثين مميتين.وقالت الصحيفة نفسها إن المحكمة العليا في بريطانيا تصدر، اليوم، الثلاثاء، حكمًا حول ما إذا كان تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسون للبرلمان غير قانوني، في قرار قد يعمق الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.وقد يكون الحكم الذي سيصدره 11 قاضيًا بالمحكمة العليا حاسمًا بالنسبة لمستقبل جونسون السياسي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.3 درجة وقع شمالي بويرتوريكو اليوم، الثلاثاء.ولم ترد بعد تقارير عن ضحايا أو أضرار جراء الهزة التي قالت الهيئة إنها وقعت على عمق 10 كيلومترات ومسافة 80 كيلومترا تقريبا من منطقة إيزابيلا في بويرتوريكو.