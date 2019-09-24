إعدام 185 كلبا ضالا في الفيوم

أنهت مديرية الطب البيطري تحت إشراف الدكتور محمد أحمد عقل وكيل وزارة الطب البيطري بالفيوم أعمال الحملة القومية للقوافل العلاجية والإرشادية لدى صغار المربين التى قامت بتشخيص كافة الأمراض الوبائية والمعدية للحيوانات، وفحص العينات الممثلة لكافة المشاكل الحقلية.



بناءًا على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بتكثيف الخدمات البيطرية على مستوى محافظة الفيوم.



تم خلال الحملة فحص وعلاج عدد إجمالي (5981) حيوان، وتحصين عدد ( 1928) حيوان أثناء القافلة، بالإضافة إلى عمل محاضرات تدريبية بالمشاركة مع معهد بحوث الصحة الحيوانية.



كما قام مسئولو مديرية الطب البيطرى بالفيوم بمختلف الإدارات البيطرية بالقيام بعدة حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والأسواق بمختلف أنحاء المحافظة، وكذا تشديد الرقابة على منافذ دخول وخروج الماشية من وإلى المحافظة إضافة لسيارات بيع اللحوم المتنقلة، وحملات إعدام الكلاب الضالة وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.



حيث قامت إدارة المجازر والصحة العامة بضبط 505كجم لحم بقري غيرصالح للآستهلاك الآدمي، و48كجم لحم بقري مذبوحة خارج المجازر الحكومية مخالفة لشروط الذبح، وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات ،بالإضافة إلي مذبوحات الحيوانات الكبيرة التي بلغت 513 رأس ومذبوحات مجازر الدواجن التى بلغ عددها 9700 طائر .



كما قامت إدارة الطب الوقائي بالاستمرار في التحصين بلقاح طاعون المجترات الصغيرة وتم تحصين حتى الآن 12240 حيوان، إلى جانب عمل الاختبارات الدورية لمرض البروسيلا لعدد 372 حيوان واختبارات الدرن لعدد 200حيوان وتحصين 170حيوان ضد مرض البروسيلا.



كما قام مسئولو مكافحة الكلاب الضالة بإعدام 185 كلب ضال، بجانب عمل إدارة الخدمات التى قامت بالتأمين على 20 بقر حلب ،وترقيم 393حيوان ،واستخراج 846 بطاقة، وقامت إدارة الدواجن بمعالجة 4088 طائر وتحصين 12960 طائر بلقاح انفلونزا الطيور، و تم ترخيص عدد (1) مزرعة دواجن.



كذلك قامت إدارة الرعاية والعلاج بالكشف على 2254حيوان وعلاج 52 حالة حيوانات منزلية وإجراء 10 عمليات جراحية، وقامت إدارة الإرشاد بعمل 10 ندوات إرشادية لتوعية وإرشاد المواطنين ، ومصاحبة لجان الرش لتوعية المواطنين بأهمية الإستجابة للجان الرش لمقاومة الطفيليات الخارجية وأهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات.

