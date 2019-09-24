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منوعات

مديرة مدرسة تلقن التلاميذ درسا لعدم شراء المأكولات ذات المواد الصناعية..فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:12 م
صدى البلد
أحمد شريف
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيديو مثيرًا لمديرة مدرسة تلقي باكياس الشيبسي، التي يحملها الطلاب لتناولها في القمامة، خوفًا عليهم من تعرضهم للأمراض.

ويوضح الفيديو المتداول عبر "فيسبوك"، مديرة المدرسة وهي تحمل أكياس الشيبسي، وغيرها من مأكولات تحتوي على ألوان صناعية وتلقيها في صفيحة القمامة، في الطابور الصباحي للطلاب، محذرة إياهم من تناول تلك المأكولات الخطيرة على حد تعبيرها.

وقالت المديرة عبر الفيديو، إن تلك المأكولات تسبب السرطان و تجعل الطفل في حالة غير طبيعية بسبب مكسبات الطعم واللون التي تحتويها هذه المأكولات.

ونبهت المديرية بأن من سيأتي إلى مدرسة بهذه المأكولات سيتم استدعاء ولي أمره منع تكرار هذا الأمر، أن هذه الإطعام تؤثر بشكل خطير على صحة الطلاب.

فيما لم يوضح الرواد مكان المدرسة وباي محافظة بمصر، حيث أشادوا البعض بردة فعل المديرة تجاه الطلاب لحمايتهم من هذه المأكولات الخطير على حد وصفهم.

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