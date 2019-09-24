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حوادث

القبض على ضابط شرطة مزيف بمصر الجديدة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:36 م
ضبط متهم
ضبط متهم
كتب محمد صبرى
لم يجد عاطل وسيلة لسرقة أصحاب الكافيهات والمحال التجارية بمصر الجديدة سوى قيامه بانتحال صفة ضابط شرطة حيث تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبطه، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.

ورد اتصال هاتفى لقسم شرطة مصر الجديدة من صاحب كافيه قرر حضور أحد الأشخاص للكافيه ملكه مدعيا أنه من رجال الشرطة وطلب منه مبلغ مالي نظير عدم تحرير محاضر مخالفات ضده إلا أنه ارتاب في أمره فقام بالإبلاغ .

على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بانتقل ضباط مباحث القسم الذين تمكنوا من ضبطه وتبين أنه عاطل. 

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجل شرطة كما اقر بارتكابه عدد 3 حوادث بذات الأسلوب تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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