سيد للأدوية تاريخ يمتد لأكثر من 70 عاما.. أسبوسيد والسيندوفاج أشهر منتجاتها

تستهدف شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" للأدوية، التابعة للقابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تحقيق نحو 710 ملايين جنيه مبيعات خلال العام المالى 2019/2020 ، مقارنة 616 مليون جنيه محققة بنهاية يونيو 2019.





وتنتج الشركة حاليًا 187 مستحضرا بشريا، و18 مستحضرا بيطريا تنتج منها 12 مستحضرا فقط، كما تنتج الشركة 28 مجموعة دوائية أشهرها مجموعة اسبوسيد و السيندوفاج وفروتال شراب.





تعتبر سيد واحدة من شركات الأدوية المصرية الرائدة في مجال التصدير، ويتم تسويق منتجاتها بالفعل في الدول العربية والأفريقية والآسيوية، حيث تاتى فى المرتبة الثانية فى مبيعات التصدير بعد الشركة العربية للادوية "شركة شقيقة " بإجمالى صادرات 60 مليون جنيه إضافة وجود 9 مكاتب بيعية تابعة لها.





ومن جانبه قال محمود عمرو جاد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ، إن شركته تستهدف زيادة المبيعات وصافي الربح خلال السنوات الثلاث المقبلة،للوصول الى مليار جنيه مبيعات بحلول 2021/2022 ،نحو 100 مليون جنيه أرباح .





وتستهدف الشركة زيادة أرباحها خلال العام المالي الجاري إلى 65 مليون جنيه مقابل 15 مليون جنيه العام المالي الماضي.





وأنشأت الشركة في 1947 بمنطقة الطالبية برأسمال نحو 7 مليون جنيه،ويصل الآن الى 250 مليون جنيه، على مساحة 45 ألف متر مربع بإجمالي 12 خط إنتاج، تمتلك مصنعًا في أسيوط على مساحة 14 فدانا، بينها 16 ألف متر مربع مساحة غير مستغلة، يتضمن المصنع خطي إنتاج، ويعمل به 364 عامل.





وشهدت الشركة مؤخرا تطوير 4 مشروعات بتمويل ذاتى بقيمة 75 مليون جنيه تضمنت بنية تحتية ومشروعات انتاجية ،وتواجه الشركة عدة تحديات





تحديات العمالة :





كشف جاد عن التحديات التى تواجه الشركات فيما يتعلق بالعمالة، قائلا: تم تعيين 600 عامل منذ 2011، ، ليصبح إجمالي العمالة 2647 عاملا بأعمار مرتفعة، حيث يحول 10% منهم للمعاش خلال العامين المقبلين، بالإضافة إلى أن عدد العمالة الفنية بها 691 عاملا فنيا، فقط مقابل 2122 عاملا إداريًا.





وفى هذا الصدد كشف وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك مشروع لائحة للعاملين خاصة بالأجور لجذب العمالة الفنية لشركات قطاع الأعمال العام، حيث نجح القطاع الخاص في سحب كوادر فنية وصيادلة هامة بشركات الأدوية التابعة للدولة.





تابع: أن الصيادلة والفنيين المدربين هم قلب وعصب شركات الأدوية ولابد من الاحتفاظ بهم مع المحافظة على وضعهم المالي بما يناسب خبراتهم المهنية ، لكي ننافس القطاع الخاص .





وأشاد الوزير، بدور وزارة الصحة في المشاركة في تعظيم ملف التصدير ،حيث قامت بالتواصل مع 15 دولة للتسجيل معها واعتماد المستحضرات المسجلة في مصر ، وبالفعل تم الوصول لاتفاق مع 6 دول و جاري التفاوض مع الباقي .





تحديات اقتصادية وإنتاجية :

تضمنت مديونية بقيمة 140 مليون جنيه، لصالح شركة الجمهورية لتجارة الأدوية، وهي شركة شقيقة، تدفع شركة سيد، غرامات تأخير على هذه المديونية بقيمة 20 مليون جنيه سنويًا.





وتتحمل الشركة سداد غرامات عدم توريد للشركة المصرية بقيمة 6 ملايين جنيه سنويًا، بالإضافة إلى الضرائب والتي تقدر بنحو 15 مليون جنيه سنويًا، وتكلفة التصنيع لدى الغير والتي بلغت العام المالي الماضي 16.5 مليون جنيه.





تواجه الشركة تحديًا إنتاجيا، حيث توقف العمل في 6 أقسام إنتاجية (4 بالطالبية و2 بأسيوط) وهذا التوقف يخسر الشركة 4.5 مليون جنيه.



