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حوادث

سقوط عاطل مسجل خطر بحوزته سلاح ناري ومواد مخدرة فى حملة بالغربية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:48 م
المتهم
المتهم
أحمد على
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من ضبط عاطل مسجل خطر بحوزته سلاح ناري ومواد مخدرة فى حملة أمنية بطنطا لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين على مستوي المحافظة.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "ع. ي . م " وشهرته عمرو يسري ٥٠ سنة عاطل مسجل شقي خطر مقيم الظواهري أول طنطا وبحوزته ١٨ لفافة هيروين بقصد الاتجار وسلاح ناري فرد خرطوش بقصد البلطجة وترويع المواطنين وطلقة خرطوش نفس العيار وهاتف محمول ومبلغ مالي حصيلة البيع.

كما تم التحفظ على المضبوطات وبمواجهه المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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