ديبالا يعوض غياب رونالدو أمام بريشيا في الدوري الإيطالي

يبدو أن الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، سيكون حلًا لتعويض غياب زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن مواجهة بريشيا، اليوم، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.



ويفتقد يوفنتوس في مباراة اليوم، لخدمات كريستيانو رونالدو، بسبب الإصابة بإجهاد عضلي.



وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ماوريسيو ساري المدير الفني للسيدة العجوز، يعول كثيرًا على باولو ديبالا، الذي يأمل أن يعوض غياب رونالدو، ويترك مركزه لمواطنه جونزالو هيجواين.



ويحل يوفنتوس، ضيفًا على نظيره بريشيا، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "ماريو ريجامونتي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من بطولة الدوري الإيطالي "كالتشيو".



وكان ساري أعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة بريشيا والتي جاءت كالتالي..



بوفون - تشيزني - دي ليخت - بيانيتش - خضيرة - رامسي - ديبالا - أليكس ساندرو - دانيلو - ماتويدي - كوادرادو - بونوتشي - هيجواين - إيمري تشان - روجاني - رابيو - ديميرال - بينتانكور - بينسوليو - برنارديسكي.

