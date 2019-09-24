معلمة تمنع تلميذا من دورة المياه.. ونقيب المعلمين: معقدة وهتتعاقب

قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين، إن المعلمة التي منعت التلميذ من الذهاب إلى دورة المياه بالمرحلة الابتدائية معقدة وليس لديها أى شعور بالمسئولية تجاه الطلاب.



وأضاف خلف الزناتى، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن غرفة العمليات الخاصة بنقابة المعلمين ستتواصل مع إدارة المنصورة للتحقيق فى تلك الواقعة لتنال المعلمة عقابها، إذ إنها تهين مهنة التعليم.



وأشار نقيب المعلمين إلى أن التعامل مع الطلاب بهذا الأسلوب سيؤدى إلى تعقيد الطلاب من المدرسة والتعليم بشكل عام.



كان الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، قرر نقل معلمة وإحالتها للتحقيق بسبب منعها أحد التلاميذ بمدرسة فيشابنا 2 الابتدائية التابعة لإدارة أجا التعليمية من الذهاب لدورة المياه.



وقال محافظ الدقهلية: "إن دورنا هو توفير الخدمة لأبنائنا وتيسير حصولهم على مطالبهم وفي القلب منهم أولادنا التلاميذ الذي يجب أن نكون لهم قدوة ومثالا يحتذى به، ومهمتنا توفير الرعاية والعناية لهم في مختلف مراحلهم التعليمية".



وكلف محافظ الدقهلية المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة إنهاء جميع الإجراءات القانونية تجاه المعلمة.

