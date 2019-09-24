السلام العالمي بين الواقع والمأمول.. ندوة بثقافة البحر الأحمر

شارك فرع ثقافة البحر الأحمر فى احتفالات اليوم العالمي للسلام، حيث نظم قصر ثقافة أبو رماد محاضرة بعنوان "السلام العالمي بين الواقع والمأمول"، تحدث محمود أحمد قائلا إن السلام هو أساس استقرار الأمم، وركيزة عامة من ركائز الدول التي تسعى للتقدم والرقي في جميع مجالات التنمية، أما الحروب فهي الدمار والخراب وتتسبب في تأخر الدول وتخلفها، والسلام ليس مجرد كلمة عابرة، بل هو ركيزة مهمة تستند عليها حياة الشعوب، فبدون السلام لا توجد حياة مستقرة، وتنعدم أسباب الرخاء.



وأقام بيت ثقافة أم الحويطات فى نفس السياق محاضره بعنوان "السلام طريق البناء"، وتحدث أحمد رضوان موضحا أن السلام يُمكّن الشعوب من التعلم، واكتساب ونشر الثقافة، وبناء الحضارات، والنهوض بالدولة اقتصاديا واجتماعيا، فالبناء لا يكون إلا في أوقات السلم والأمن، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة ثقافية للاطفال فى المعلومات العامة وتم توزيع جوائز نقدية للاطفال الفائزين.



وعقد بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان "الثقافة وتنمية الوعي في مواجهة الإرهاب" وتحدث عبيد طربوش عن دور الثقافة في تشكيل الفكر لدي الفرد بما ينفع المجتمع ويحافظ عليه ضد الإرهاب الداخلي والخارجي الذي يدمر الشعوب والبلاد، أعقب ذلك امسية شعرية رائعة بحضور الشعراء "عبيد طربوش، منال عبدالرازق وشاذلي عبد العزيز" وألقوا بعض القصائد المتنوعة.



وأقام بيت ثقافة ابرق بمدرسة بنت البادية بقرية أبرق حفل لكورال الأطفال، إشراف عبدالله مبارك بمناسبة بدء العام الدراسي وقدم الكورال أغاني "سنة ورا سنة، من الشلاتين المصرية".