%50 غرامة عدم الالتزام بتصاريح الحفر.. الجيزة تصدر لائحة جديدة لإعادة الشيء لأصله

أصدرت محافظة الجيزة لائحة جديدة تشمل الضوابط المحددة لإعادة الشيء لأصله فيما يخص أعمال حفر شركات المرافق لتوصيل وإصلاح المرافق بالشوارع.



اللائحة الجديدة التى أصدرتها محافظة الجيزة تأتى فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لضمان إعادة شوارع المحافظة إلى حالتها الأولى بعد إجراء أعمال الحفر لتوصيل وإصلاح المرافق بصورة تجعلها صالحة لسير المشاة والسيارات وحفاظًا على أى استثمارات قد تم ضخها بتلك الشوارع.





ووفقا للائحة الجديدة فإن الوحدات المحلية بالمحافظة ومديرية الطرق ستقوم بتحصيل رسوم تصاريح الحفر من الجهات والهيئات المختلفة والأفراد بغرض إعادة الشىء لأصله وتتم الأعمال من خلال قيام الأحياء ومديرية الطرق بأعمال رد الشىء لأصله بمعرفة إدارة صيانة الطرق بها (للصيانات البسيطة) أو عن طريق عمالها ومعداتها بعد إجراء التوريدات اللازمة من ( خلطة اسفلتية – بلاط بانواعها – رمل- بتومين- انترلوك دقشوم وغيرها) طبقًا للقانون وذلك لأعمال الصيانة والترميمات البسيطة.



وفي حال حاجة أعمال رد الشيء لأصله إلى الطرح على المقاولين المتخصصين للقيام بالعمل بمعرفتهم تتولى تلك الجهات عمليات الطرح، وعن طريق أدوات وخامات المقاول وصرف المستحقات المالية بعد إجراء أعمال المراجعة والمعاينة والقياس وخلافه.



ويأتي الهدف من تلك اللائحة وفقا لما أكد عليه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، هو تحديد الضوابط اللازمة وكذلك تحديد سعر المتر لرد الشىء لأصله بالشوارع المرصوفة حديثًا التى لم يمر على رصفها أكثر من ثلاث سنوات أو المرصوفة من سنوات سابقة أو الترابية أو الحفر على الأرصفة وذلك طبقا لأسعار المواد الخام والمحروقات وغيرها.



وأكد المحافظ أنه فى حالة قيام الجهة الطالبة لأعمال الحفر وإعادة الشىء لأصله يتم سداد قيمة تأمين رد الشىء لأصله لضمان حسن تنفيذ الأعمال تحت إشراف الحى أو المديرية وتقوم الجهة الإدارية برد قيمة التأمين بعد التأكد من تنفيذ الأعمال على أكمل وجه ممكن بعد خصم نسبة 10% إشراف والمصاريف الإدارية المقررة قانونا.





وأوضحت اللائحة الجديدة أنه لا يتم رد قيمة التأمين للجهة المنفذة لأعمال رد الشىء لأصله فى حال عدم التخلص نهائيا من ناتج الحفر ومخلفاته ونقله خارج الموقع، إضافة أنه يجب ألا يتم الردم بناتج الحفر أو استخدام المخلفات فى أعمال الردم، وعدم استخدام الرمال المحلية النظيفة الخالية من الشوائب أو عدم إصلاح المرافق التى تم إتلافها أثناء أعمال الحفر أو عدم تقديم إيصال نقل المخلفات للمقالب العمومية التابعة للمحافظة.



ومن جانبه أكد محافظ الجيزة، متابعة أعمال الحفر طبقا للتصريح الصادر من حيث الموقع والبرنامج الزمنى وإجراءات السلامة من خلال الحى أو المركز أو المدينة المختصة، مشددًا على ضرورة التأكيد على القائمين على أعمال الحفر اتخاذ الاحتياطات الواجبة أثناء العمل من وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية وإنارة أماكن الحفر ليلًا ويعتبر مسئول مسئولية كاملة عن ذلك.



كما وجه المحافظ بمراعاة تنفيذ أعمال الحفر وفقا للتوقيتات المحددة وبمساحة 500 متر حفر / اسبوع للشوارع الرئيسية وذلك حفاظا على الحالة المرورية وعدم إعاقتها مع مراعاة إصدار تصريح الحفر على الأرصفة كلما امكن ذلك حفاظا على نهر الطريق.



وأشار المحافظ أنه فى حالة زيادة أطوال الحفر عن التصريح المستخرج للشركة المنفذة أو العمل بدون ترخيص يتم إضافة نسبة 50% غرامة الحفر بدون ترخيص، مشيرًا إلى أنه فى حالة القيام بأعمال الحفر ( طوارئ) يتم إخطار الجهة الإدارية والتنسيق فى سداد قيمة رد الشىء لأصله بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح أو الحفر.

