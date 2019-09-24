جوجل تفوز في معركتها ضد فرنسا.. تفاصيل

حكمت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بأن شركة جوجل Google لا يتعين عليها تطبيق الحق في أن تنسى عالميًا، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.





نظرت المحكمة العليا في أوروبا في قضيتين منفصلتين تتعلقان بمحرك البحث: ما إذا كان يتعين عليها إزالة البيانات الشخصية الحساسة في جميع أنحاء العالم أو في أوروبا فقط؛ وكذلك ما إذا كان يجب حذف نتائج البحث التي تحتوي على معلومات حساسة تلقائيًا.





وينص حكم محكمة العدل الأوروبية على أن شطب جوجل Google لنتائج البحث التي تخص مواطني الاتحاد الأوروبي فقط، وينطبق ذلك على الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 28 دولة، أي أنها لم تعد مضطرة لإزالة روابط بيانات شخصية حساسة على مستوى العالم.





يتبع ذلك قرارًا سابقًا بشأن ما يسمى بـ "الحق في النسيان" - وهو قرار صدر قبل خمس سنوات يمنح المواطنين الأوروبيين الحق في مطالبة محركات البحث، مثل جوجل Google، بإزالة المعلومات الحساسة المتعلقة بهم، مثل الجرائم السابقة.



