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حوادث

ضبط شركة سلع غذائية ومصنع معسل يعملان بدون ترخيص بالمرج

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:24 م
صورة أرشيفية - سلع
صورة أرشيفية - سلع غذائية
كتب محمد صبرى
تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مسئول شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"– كائن بدائرة قسم شرطة المرج لحيازته كمية قدرها (20,440) طن من السلع الغذائية "زيت طعام – طحينة- خل" معبأة داخل براميل وعبوات بدون أية بيانات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

كما تم ضبط مسئول مصنع لتجارة المعسل "بدون ترخيص – كائن بدائرة قسم المرج لحيازته (4.720طن "تبغ خام– عسل أسود– ملح ليمون– جلسرين" عدد (2240) عبوة معسل بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "منتج نهائى" يشتبه فى تأثيرها على الصحة العامة للمستهلك.

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