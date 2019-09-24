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أخبار العالم

دولة خليجية تطلق تحذيرات خطيرة.. هيكا يضرب بحر العرب خلال ساعات | تفاعلي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:49 م
على صالح
أطلقت سلطنة عمان تحذيرات صباح اليوم، الثلاثاء، تنذر فيها من مخاطر من المحتمل أن تضرب بحر العرب خلال ساعات قليلة.



وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، ثلاثة بيانات تحذيرية، تنذر من وصول العاصفة المدارية هيكا والمصنفة من الدرجة الأولى لسواحل بحر العرب، الأمر الذي يهدد الدول المشاطئة لها.

وأطلقت هيئة الأرصاد العمانية بيانا تحذيريا ثانيا بعد البيان الأول بنحو 4 ساعات، وقالت فيه إن آخر خرائط الطقس، وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، كشفت أن العاصفة "هيكا" ستصل خلال الساعات المقبلة إلى بحر العرب.

وأضافت الهيئة العمانية أن التحاليل تشير إلى تمركز العاصفة المدارية هيكا غرب بحر العرب على خط عرض 20.2 شمالا وخط طول 62.9 شرقا.



من جانبها، أهابت شرطة عمان بالمواطنين والمقيمين على امتداد السواحل بين محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، عدم ارتياد البحر خلال الساعات القادمة نظرًا لتطور الحالة المدارية #هيكا إلى إعصار من الدرجة الأولى وبسرعة دوران حول المركز تقدر بـ (٦٥- ٧٠) عقدة، واقترابه من سواحل المحافظتين.

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