مؤسّسة الفكر العربي تمنح فيصل العتيبي جائزة الإبداع العربي في لبنان

حصل الكاتب فيصل خالد العتيبي علي جائزة الإبداع العربي، التي أطلقتها مؤسّسة الفكر العربي في لبنان، بهدف القاء الضوء على الأعمال الإبداعيّة للكتاب العرب.





من جانبه قال الكاتب فيصل خالد العتيبي، إن مؤسسة الفكر العربي ومنذ تدشينها لجائزة الإبداع العربي في عام 2007، وهي تشجع الأدباء والكتاب العرب من الشبان على الإبداع وتحفزهم على التفكير والبحث.





وأضاف أن المؤسسة تهدف من جائزتها للإبداع العربي، إلى تسليط الضوء على الإنجازات المتميّزة والأفكار المختلفو والأعمال الجديدة، من خلال اطلاق العنان للتفكير.





وأكد أنه يفخر كواحد من الشبان العرب بحصوله على جائزة الإبداع العربي، مطالبا الشباب العربي بتركيز تفكيره على البناء من خلال الكتابات البناءة التي تثري الفكر، وتكون منارة للعلم وحائط صد ضد الأفكار المتطرفة.





ويذكر أن مؤسّسة الفكر العربي أطلقت “جائزة الإبداع العربي” في العام 2007، مستهدفة منها الفئات العمرية الشابّة، ولنشر ثقافة الإبداع وتعزيزها.



