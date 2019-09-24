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برلمان

حزب الحرية يوفر أتوبيسات لنقل طلاب الطب البيطرى والزراعة بمطروح

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:48 م
الحرية يوفر أتوبيسات
الحرية يوفر أتوبيسات لنقل طلاب الطب البيطرى والزراعة بمطروح
ماجدة بدوى
قامت أمانة حزب الحرية المصري بمحافظة مطروح، تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، بتوفر عدد من الأتوبيسات لنقل الطلاب بأسعار مخفضة، يأتي هذا في إطار دعم الحزب للطلاب في العام الدراسي الجديد ومحاولة تخفيف الأعباء عليهم، وتسهيل حركة التنقلات. 

وقال ياسر لطفى غنيم، أمين عام الحزب بمحافظة مطروح: إنه تم توفير أتوبيسات بأسعار مخفضة لنقل طلبة كليات الطب البيطرى والزراعة برأس الحكمة وفوكة، وذلك بالتعاون مع شركة الكابتن والخديوى للسياحة.

وأضاف "لطفى"، أن توفير الاتوبيسات، جاء لتخفيف العبء عن ابنائنا الطلاب وأولياء أمورهم، ومشاركة من الحزب لاهتمامات المواطن ومعايشة كل الظروف معه.

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