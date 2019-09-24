حزب الحرية يوفر أتوبيسات لنقل طلاب الطب البيطرى والزراعة بمطروح

قامت أمانة حزب الحرية المصري بمحافظة مطروح، تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، بتوفر عدد من الأتوبيسات لنقل الطلاب بأسعار مخفضة، يأتي هذا في إطار دعم الحزب للطلاب في العام الدراسي الجديد ومحاولة تخفيف الأعباء عليهم، وتسهيل حركة التنقلات.





وقال ياسر لطفى غنيم، أمين عام الحزب بمحافظة مطروح: إنه تم توفير أتوبيسات بأسعار مخفضة لنقل طلبة كليات الطب البيطرى والزراعة برأس الحكمة وفوكة، وذلك بالتعاون مع شركة الكابتن والخديوى للسياحة.



