بعد اختراق المواقع الإخبارية.. السلطات البريطانية تتخذ إجراءات صارمة ضد قراصنة الإنترنت

تبذل السلطات الإيطالية العديد من المحاولات لإنهاء عمليات القرصنة التى تتم على المواقع الإخبارية المدفوعة، حيث يحصل المتسللون على أخبار مواقع مثلXtream بطرق غير قانونية.



ووفقا لما ذكره موقع "reclaim the net"، حيث قام المتسللون بالاستيلاء على الأخبار بطرق غير قانونية، ثم إرسالها للمستهلكين الذين يستخدمون المواقع التقليدية لمشاركة المحتوى (بموجب اشتراك شهري)، ولكنهم يقومون باستخدام تطبيقات التراسل مثل واتساب "WhatsApp" و تيليجرام "Telegram".



وتمكنت السلطات البريطانية من تحديد ثلاثة أشخاص يسيطرون على مجموعات متعددة تقوم بنشر أخبار الصحف على منصات التواصل، وأن أحد الجناة تمكن من اختراق وفك كلمات مرور الصحف لتوزيعها على أشخاص آخرين غير مشتركين بالخدمة.



وبالرغم من اعتقال هذه المجموعة فإن التحقيق لم ينته، ففي هذه الحالة وبالتعاون مع العديد من محرري صحيفة L’Unione Sarda البريطانية، استمروا في تعقب مكان النسخ المقرصنة وحصلوا على نقاط مهمة أخرى تم توزيعها فيها، وهى تتبع المتسللون لمستهلكين هذا المحتوى الذين يدفعون أمولا كثيرة لشراء أخبار تلك الصحف.



- عدم تعاون تيليجرام:



وأشارت السلطات البريطانية إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل، فقد نجحت في تحديد قناتين للتوزيع الأخبار عبر تطبيق تيليجرام، ولكن هناك طرفا ثالثا بنسب أكبر لا يزال يتعذر عليهم التحكم فيه، إذ حاول الباحثون التواصل مع الشركة المالكة للتطبيق لكن حتى الآن لم يتلقوا إجابة.



ويعد عدم تعاون تيليجرام مع السلطات البريطانية، هو التستر على حوالي 500 ألف من مستخدمي هذه الأخبار المسروقة، هذا منقسمين إلى ثماني مجموعات توزيع عبر التطبيق.



وقال جوزيبي زافارانا، قائد الحرس الإيطالي: "إنهم لن يستريحوا لإيقاف جميع الموزعين والمستهلكين للمحتوى غير القانوني. وتتمثل الخطة في تغطية قطاعات أخرى مثل السينما والصحافة والتليفزيون والمحتوى الرقمي الآخر".



وأضاف: "أنه سيتم القبض على المسؤولين عن إعادة توزيع هذا المحتوى وسيتم الاحتفاظ بجميع الأرباح التي تم الحصول عليها بواسطة هذه الطرق غير الشرعية، ولم يستبعد الغرامات المفروضة على المستهلكين".