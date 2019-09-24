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رياضة

عمرو جمال ينشر صورة له مع أحمد عز عبر إنستجرام

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:16 م
عمرو جمال
عمرو جمال
ياسمين تيسير
حرص عمرو جمال نجم فريق الكرة بنادي طلائع الجيش، على مشاركة جماهيره بصورة جديدة له في الجيم بصحبة الفنان أحمد عز.

ونشر عمرو جمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له بصحبة الفنان أحمد عز، وعلق: "ملك الأفلام الأكشن ... كبير ولاد رزق".

وكان اسم مهاجم الأهلي السابق ارتبط بالانتقال إلى الصفاقسي التونسي وسافر اللاعب بالفعل إلى تونس لإتمام تعاقده مع النادي لكن المفاوضات لم تتم بعد عودة اللاعب إلى مصر رغم تأكيد النادي التونسي على دفعه مبلغ قيمة إعارة اللاعب.

وتواصل موقع "صدى البلد" مع سامي بوصرصار السكرتير العام للنادي الصفاقسي لكشف الاتفاق الذي قام به ناديه مع الأهلي وعمرو جمال للاستغناء عن اللاعب لطلائع الجيش.

وقال بوصرصار إن الصفاقسي تواصل مع الأهلي للحل الأفضل والودي والذي يراعي مصلحة اللاعب وقمنا بالاتفاق مع الأهلي وعمرو على تأجيل تفعيل عقد الإعارة إلى ما بعد انتهاء فترة الخدمة أي بعد عامين.


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