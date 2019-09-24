الطماطم تسجل 5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 24 -9 -2019

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء،24 -9-2019 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.7 جنيه.



وسجلت الكوسة سعرا بين 5 و8 جنيهات، والفاصوليا بين 12 و18 جنيها، والباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، والفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه، والملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.



وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها، والعنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات، والتين البرشومي بين 4 و9 جنيهات، والمانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، وتراجعت المانجو العويسي 3 جنيهات لتسجل بين 20 و27 جنيها.

