رئيس الوزراء يزور المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المُرافق له، المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة لإدارة بني سويف التعليمية.



ويأتي ذلك في إطار الحرص على متابعة سير العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد.



وتفقد رئيس الوزراء عددًا من فصول المدرسة، ومعاملها، وأدار حوارات ودية مع الطلاب للاطمئنان على انتظام العام الدراسى، واستمع مدبولي لشرح حول عمل المدرسة وتأهيلها للطلاب للعمل بمحطات مياه الشرب فور التخرج.



وكان رئيس الوزراء قد تفقد مدرسة الشهيد محمد عصام الدين سرور بمحافظة بني سويف ويأتي ذلك في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء إلي محافظة بني سويف.