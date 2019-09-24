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رئيس الوزراء يزور المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:24 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المُرافق له، المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة لإدارة بني سويف التعليمية.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على متابعة سير العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد.

وتفقد رئيس الوزراء عددًا من فصول المدرسة، ومعاملها، وأدار حوارات ودية مع الطلاب للاطمئنان على انتظام العام الدراسى، واستمع مدبولي لشرح حول عمل المدرسة وتأهيلها للطلاب للعمل بمحطات مياه الشرب فور التخرج.

وكان رئيس الوزراء قد تفقد مدرسة الشهيد محمد عصام الدين سرور بمحافظة بني سويف ويأتي ذلك في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء إلي محافظة بني سويف.
رئيس الوزراء يزور المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف
رئيس الوزراء يزور المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف
رئيس الوزراء يزور المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف
رئيس الوزراء يزور المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف
رئيس الوزراء يزور المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف
رئيس الوزراء يزور المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف
رئيس الوزراء يزور المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف
رئيس الوزراء يزور المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف
رئيس الوزراء يزور المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف
رئيس الوزراء يزور المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف
رئيس الوزراء يزور المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف
رئيس الوزراء يزور المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

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رئيس الوزراء يتفقد مدرسة الشهيد محمد عصام ببني سويف لمتابعة سير العملية التعليمية

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