ناهد السباعي تروي لصدى البلد تفاصيل فيلمها الجديد.. شاهد ماذا قالت

أجرت عدسة "صدى البلد" لقاء مع الفنانة ناهد السباعي عبرت فيه عن سعادتها لمشاركة فيلمها "هذه ليلتي" في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة المنعقد الآن.



تدور أحداث الفيلم حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها من ذوي القدرات الخاصة لشراء آيس كريم، والاستمتاع به في أحد أحياء القاهرة الراقية، إلا أنها تواجه ما لم تكن تتوقعه.



وينافس الفيلم في مسابقة الأفلام القصيرة التي يرأس لجنة تحكيمها المخرج مروان حامد وعضوية الفنانة درة.



الفيلم من بطولة ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حسام، سيناريو أحمد عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة "ناهد السباعي "السينمائية ”فيلم “جريمة الإيموبيليا”، من تأليف وإخراج خالد الحجر، وتدور أحداثه حول وقوع جريمة قتل في إطار مشوق.