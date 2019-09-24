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ثقافة

توثيق وفحوصات وتغليف.. عيسى زيدان يكشف خطوات ما قبل نقل الآثار

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:18 م
عيسي زيدان مدير عام
عيسي زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم و نقل الاثار
علاء المنياوي
أكد الدكتور عيسي زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير أنهم مستمرون في عملية نقل الآثار، إلى أن يتم تحقيق الحلم ويفتتح المتحف في الربع الأخير من 2020.

وقال زيدان لصدى البلد: إن عملية تغليف الآثار ونقلها تسبقها خطوات مهمة، منها التوثيق الأثري والتوثيق الترميمي وفحوصات وتحاليل، وذلك حتى تتم عملية النقل على أكمل وجه.

وتابع: كذلك هناك وقبل النقل عمليات ترميم أولي، وهي علي جانب كبير من الأهمية، خاصة للقطع التي تكون حالتها في حاجة إلى أعمال ترميم، لضمان سلامتها أثناء النقل، ووصولها بأمان إلي المكان الذي ستنقل إليه.

وكشف أن هناك أيضًا تقارير حالة موثقة نقوم بها لكل قطعة أثار يتم نقلها علي حدة بأسلوب علمي دقيق،ويتم النقل علي سيارات مجهزة وبسرعات مناسبة لضمان سلامة القطع،وعند وصول الآثار الي مركز ترميم المتحف تخضع لتعامل احترافي من المرممين لتكون جاهزة للعرض في المتحف عند افتتاحه.

وأكد علي أن تغليف ونقل الآثار يتم بحرفية شديدة علي يد أبناء الوزارة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب،ويصاحب ذلك تأمين كبير من شرطة السياحة والآثار.

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