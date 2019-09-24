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أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:21 م
طقس
طقس
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 22 33
شبين الكوم 21 32
طنطا 21 31
دمنهور 21 31
الإسكندرية 21 31
بلطيم 23 29
مطروح 18 30
السلوم 20 30
سيوة 17 35
بورسعيد 23 30
دمياط 23 29
الزقازيق 21 33
الإسماعيلية 20 33
السويس 22 33
العريش 20 30
رفح 20 29
رأس سدر 21 34
نخل 14 32
نويبع 25 33
طابا 20 32
كاترين 15 31
الطور 24 31
شرم الشيخ 25 34
الغردقة 24 34
مرسى علم 27 34
الفيوم 23 34
بنى سويف 23 35
المنيا 21 35
أسيوط 20 35
سوهاج 22 36
قنا 23 37
الأقصر 23 38
أسوان 25 39
أبو سمبل 26 39
الوادي الجديد 23 37
شلاتين 27 37
أبو رماد 28 36
حلايب 29 34
رأس حدربة 29 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 27 41
المدينة 24 42
الرياض 24 42
المنامة 30 37
أبو ظبي 30 41
الدوحة 28 38
الكويت 24 43
دمشق 14 31
بيروت 24 28
عمان 15 31
القدس 17 28
غزة 20 28
بغداد 22 40
مسقط 27 34
صنعاء 12 26
الخرطوم 26 40
طرابلس 23 30
تونس 20 30
الجزائر 16 26
الرباط 14 26
نواكشوط 26 33

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 14 26
إسطنبول 16 27
إسلام أباد 24 33
نيودلهي 24 33
جاكرتا 24 34
بكين 15 28
كوالالمبور 22 32
طوكيو 16 26
أثينا 16 27
روما 14 26
باريس 11 20
مدريد 12 24
برلين 12 18
لندن 11 19
مونتريال 10 17
موسكو 02 08
نيويورك 14 25
واشنطن 13 27

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