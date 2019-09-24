غربي وعربي.. أسماء مواليد بنات السعودية 2020

انتشرت في الآونة الأخيرة أسماء جديدة لمواليد البنات بالسعودية؛ حيث بدأ العديد للرجوع إلى الأسماء العربية الأصيلة وبعدها يلجأ إلى الأسماء العريبة ولكن لها معني جميل، وإذا كنتي تنتظرين مولودة بنت نقدم لكي العديد من الأسماء المناسبة لكل أم سعودية اختاري ما تحبين.







ألين: أجمل نساء العالم ومن الليونة

دارين: إسم منطقة في البحرين ينسب لها مسك دارين,الغزال الشارد

ميسم: العضو المؤنث في الزهرة - من بدا عليها أثر الحسن والجمال

دانة : الجوهرة أو اللؤلؤة الكبيرة

لينة : النخلة الصغيرة

ليان : النسيم اللي حول النخلة

روند : نبات عريض الاوراق

ريانه : ضد عطشانة ( بنات ديروا بالكم هذا للبنات ريانه )) أما ريان للذكر

زيان: ذات حسن وجمال

سجية: طبيعه الخلق ((( ويقولون البنت على سجيتها او على نياتها .)))

لورا : (( اسم فارسي )) معناته هضبه

لميس : من اللمس وهو لفظ عربي صحيح

رتيل : من ترتيل القرآن

إران : النشاط والمرح

ديم : المطر المستمر في الهطول

رسيل :الماء العذب

رودينا : السحابة التي غطت الرسول صلى الله عليه وسلم لغار حراء

ديمه : مطر يدوم بسكون بلا رعد ولا برق

حياة : اللي مايعرفها مايثمنها .. عاقله .. ب

دلال : حلوه و جذابه .. بس مشكلتها انها ضعيفة شخصيه .

ديما : قوية شخصيه .. تتعامل مع الشخص مثل مايعاملها .. كلمتها وحده .. و قلبها طيب

دانه : أ دلوعه و حلوه ولسانها طويل

هتان: المطر الخفيف المتواصل

واسم: وسن ومعناه النعاس

لتين: الشئ شديد الحلاوة

اثيله: أصيلة فى الشرف وعريقه

ألين :أجمل نساء العالم ومن الليونة

دارين :إسم منطقة في البحرين ينسب لها مسك دارين,الغزال الشارد

هايدي :بالألماني الفتاة من أصل نبيل

مي :أنثى القرد والخادمة المملوكة

ميسم : العضو المؤنث في الزهرة – من بدا عليها أثر الحسن والجمال

دانة : الجوهرة أو اللؤلؤة الكبيرة

لينة : النخلة الصغيرة

ليان : النسيم اللي حول النخلة

روند : نبات عريض الاوراق

ريانه : ضد عطشان اما ريان للذكر

زيان : ذات حسن وجمال

سجيه : طبيعه الخلق ((( ويقولون البنت على سجيتها او على نياتها .)))

لورا : (( اسم فارسي )) معناته هضبه

لميس : من اللمس وهو لفظ عربي صحيح

رتيل : من ترتيل القرآن

إران : النشاط والمرح

ديم : المطر المستمر في الهطول

رسيل :الماء العذب

رودينا : السحابة التي غطت الرسول صلى الله عليه وسلم لغار حراء

ديمه : مطر يدوم بسكون بلا رعد ولا برق

مادلين : حلوى وفاكهه صيفيه

ماريه : وليس ماريا … امراه بيضاء واسم ماريا القبطيه احلى مثال

مايا : مأخوذ من الام معناه الام المرضعه

منار : موضع النور

منيفه : تامه الطول والجمال

ميرا : عربي مأخوذ من ميرة ..طعام يذخره الانسان ..

ميلاء : شجره كثيره الاغصان ,,

ناردين : نبات طيب الرائحه ,,يستعمل للزينه ..













