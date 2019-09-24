نجل إبراهيم يسري يتذكر والده بكلمات مؤثرة: "لما بعوز أشوفه بفتح التليفزيون"

نشر الفنان محمد يسري، نجل الفنان الكبير الراحل إبراهيم يسري، صورة تجمعه بوالده، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وعلق محمد إبراهيم يسري على الصورة: "لغاية النهاردة مش قادر أقرر فكرة إن أبويا كان مشهور دي نعمة ولا لأ، بعيدًا عن حب الناس ليه اللي أنا شايفها من أكبر النعم اللي ربنا أنعم بيها علينا".



وأضاف: "من ناحية فكرة إني لما بعوز أشوفه أفتح التليفزيون فكرة مريحة جدا، ومن الناحية التانية فكرة إني بشوفه على التليفزيون وبسمع صوته في أوقات أنا ممكن مكونش مستعديلها فكرة متعبة جدًا".



وتابع: "المؤكد إن عمره ماعدا يوم ماكنش معايا، ربنا يرحمك يا هيما، يا أحلى حاجة في حياتي".



ورحل الفنان إبراهيم يسري عن عالمنا في 20 أبريل 2015، وقدم خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال الفنية الهامة أبرزها "إمرأة من زمن الحب"، "الشهد والدموع"، "إمرأة هزت عرش مصر".