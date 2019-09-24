سفير بكين بالقاهرة: نقدر جهود مصر في تعزيز التعاون الصيني الإفريقي

قال سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، إن بلاده تقدر جهود مصر في تعزيز التعاون الصيني الأفريقي في جميع المجالات، خاصة فيما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق والاستراتيجيات التنموية بالدول الأفريقية المختلفة.



وأكد السفير الصيني - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تزامنا مع الاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية - أهمية دور مصر الإقليمي مع رئاستها للاتحاد الأفريقي، مضيفا أن لمصر مساهمة كبيرة جدا خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي خاصة فيما يتعلق بإنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية.



ووصف لياو ليتشيانج فوز مصر باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية بـ "الإنجاز الكبير جدا".



