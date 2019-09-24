المناطق الأثرية بالمنيا تستقبل وفدا سياحيا من 4 دول أوروبية

تواصل الوفود الأوروبية زيارتها لمحافظة المنيا ثالث المحافظات الأثرية للتعرف علي عاصمة مصر في عهد اخناتون وصاحبة المكنوز الأثري الكبير، وشهدت المناطق الأثرية زيارة وفد سياحي جديد يضم أوروبيين من عدة دول.



قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت وفدًا سياحيًا متعدد الجنسيات، ضم زائرين من دول (إنجلترا، هولندا، المانيا، فرنسا) قادمين لزيارة المعالم الأثرية والسياحية والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.



أكد المحافظ أن المنيا تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية، كما تنعم بالأمن والاستقرار، مُشيرًا إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها المحافظة.



من جانبه، أوضح الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة أن برنامج الوفد يشمل زيارة مناطق بني حسن وتونا الجبل وتل العمارنة ، خلال مدة إقامتهم التي تستمر ليومين، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها " منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى، وأحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار.

