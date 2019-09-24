ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صدمة جديدة لـ ريال مدريد قبل مواجهة أوساسونا

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:19 م
ريال مدريد
ريال مدريد
إسراء أشرف
خسر ريال مدريد مجهودات ظهيره الأيسر، الفرنسي فيرلاند ميندي، والذي تعرض لآلام خلال مواجهة إشبيلية، في الجولة الخامسة، من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وأصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا، عبر موقعه الإلكتروني، أوضح من خلاله حجم الإصابة التي يعاني منها ميندي.

وقال ريال مدريد في بيانه: "بعد الفحوصات الطبية التي أجريت صباح اليوم، تم تشخيص حالة لاعبنا فيرلاند ميندي من قبل الخدمات الطبية في النادي، بإصابة في عضلات الساق اليسرى، في انتظار التطورات".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني، سيعتمد على ناتشو فيرنانديز في مركز الظهير الأيسر، بعدما تعرض الثنائي مارسيلو وميندي للإصابة.

وينضم ميندي، لقائمة المصابين في ريال مدريد، والتي تضم لوكا مودريتش، وماركو أسينسيو وإيسكو، ومارسيلو.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أوساسونا غدًا، الأربعاء، في التاسعة ليلًا، على ملعبه "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 11 نقطة، خلف أتلتيك بيلباو المتصدر بفارق الأهداف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يزيح الستار عن قميصه الثالث.. صور

بيل ينضم لقائمة ريال مدريد لمواجهة روما الودية اليوم

غيابات بالجملة.. قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد في الليجا

مستشفى ريال مدريد تستقبل نزيلا جديدا

التشكيل.. يوفيتش وميندي أساسيان مع ريال مدريد للمرة الأولى ضد فياريال

مارسيلو نزيل جديد في مستشفى ريال مدريد قبل مواجهة سان جيرمان

ترشيحاتنا

مفاجأة.. رانيتيدين لا يحتوى على شوائب مسرطنة

صدمة لجماهير الأهلي .. تعرف على إصابة مروان محسن ومدة غيابه

بعد مساندة الجميع.. رسالة مؤثرة من مؤمن زكريا لمحبيه

نجل إبراهيم يسري يتذكر والده بكلمات مؤثرة: "لما بعوز أشوفه بفتح التليفزيون"

ضعي شرائح الليمون بجانب السرير واكتشفي ماذا يحدث

صمت الرحيل أصعب.. رسالة رثاء مؤثرة من شيكابالا لـ الطفل أدهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرأة السعودية.. استوحي إطلالاتك بالمناسبات من تصميمات رزان العزوني

راكب مشاغب يتسبب في هبوط طائرة أمريكية اضطراريا.. ما فعله سيصدمك

بفستان أحمر.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة فى الصحراء