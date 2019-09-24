صدمة جديدة لـ ريال مدريد قبل مواجهة أوساسونا

خسر ريال مدريد مجهودات ظهيره الأيسر، الفرنسي فيرلاند ميندي، والذي تعرض لآلام خلال مواجهة إشبيلية، في الجولة الخامسة، من الدوري الإسباني "لا ليجا".



وأصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا، عبر موقعه الإلكتروني، أوضح من خلاله حجم الإصابة التي يعاني منها ميندي.



وقال ريال مدريد في بيانه: "بعد الفحوصات الطبية التي أجريت صباح اليوم، تم تشخيص حالة لاعبنا فيرلاند ميندي من قبل الخدمات الطبية في النادي، بإصابة في عضلات الساق اليسرى، في انتظار التطورات".



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني، سيعتمد على ناتشو فيرنانديز في مركز الظهير الأيسر، بعدما تعرض الثنائي مارسيلو وميندي للإصابة.



وينضم ميندي، لقائمة المصابين في ريال مدريد، والتي تضم لوكا مودريتش، وماركو أسينسيو وإيسكو، ومارسيلو.



ويستعد ريال مدريد لمواجهة أوساسونا غدًا، الأربعاء، في التاسعة ليلًا، على ملعبه "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا.



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 11 نقطة، خلف أتلتيك بيلباو المتصدر بفارق الأهداف.