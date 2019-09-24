نتيجة فاصل العروات.. خبراء يكشفون سر ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس المستمر.. و«المنتجين الزراعيين» تطالب بسياسة تسويقية للمنتجات.. والفلاحين تكشف موعد انخفاض سعر الخضراوات

* بعد ارتفاع أسعار بعض الخضراوات..



- الفلاحين: أكتوبر ونوفمبر سيشهدان انخفاضا كبير بأسعار البطاطس والطماطم

- "المنتجين الزراعيين" يطالب بالرقابة على الأسواق.. ويؤكد: لا توجد سياسة تسويقية للمنتجات - اتحاد الفلاحين: قريبًا أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق ستصبح فى متناول الجميع





تشهد الأسواق حاليًا موجة من ارتفاع أسعار بعض الخضراوات نتيجة فاصل العروات الشتوية والصيفية، حيث وصل سعر كيلو من الطماطم بالأسواق إلي 10 جنيهات بعد أن كانت منذ أيام لا يتعدى سعرها الـ 3 جنيهات، وكذلك البطاطس وصلت إلى 8 جنيهات.





وفى هذا السياق، رصدت "صدى البلد"، تقريرًا حول تذبذب أسعار بعض الخضروات بالأسواق وموعد انخفاض الأسعار المرتفعة.





في البداية، أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق نتيجة فاصل العروات الشتوية والصيفية، وهذا ما يحدث كل عام في مثل تلك الأيام، موضحا أن سعر الطماطم جملة بالأسواق 5 جنيهات تصل إلى المستهلك بقيمة 10 جنيهات وكذلك سعر البطاطس تصل للمستهلك بـ 8 جنيهات.





وأضاف "أبو صدام"، أنه من المتوقع انخفاض أسعار الطماطم منتصف شهر أكتوبر، وانخفاض أسعار البطاطس منتصف شهر نوفمبر المقبل.





وأوضح نقيب الفلاحين، أن فاصل العروات بين الصيفية والشتوية لم يؤدِ إلى انخفاض أسعار بعض المنتجات الزراعية الأخرى، وإنما أدى إلي ارتفاع في بعض المحاصيل، لافتًا إلي أن الفواكه بالأسواق تشهد انخفاضًا حقيقيًا نتيجة الإنتاج الوفير منها.





وأشار إلي أنه حذر من ارتفاع الطماطم والبطاطس بالأسواق لكي تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لذلك، ولكن في نفس الوقت لا يمكن لأي خضراوات تخزينها وطرحها في غير موعدها لأن الجميع يتناول الخضروات طازجة عدا الطماطم والتي يتم تخزينها علي هيئة صلصة يمكن شراؤها.





من جانبه أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن جميع الخضراوات والفاكهة بالأسواق ستكون في متناول جميع الفئات خلال الفترة المقبلة نتيجة لاستيراد بعض التقاوى خلال شهر نوفمبر.





وقال محمد فرج، إن ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم يرجع إلى عدم إمكانية تخزينها بسبب قلة مبردات حفظ البطاطس مع حفظ الطماطم على هيئة صلصة وليس كما هى.





وأوضح رئيس اتحاد الفلاحين أن أسعار محصول البطاطس معقولة مقارنًة بأسعاره فى العام الماضى فى مثل تلك الأيام، لذا لن تحدث أزمة فى تواجد البطاطس أو أسعارها.





وأضاف رئيس اتحاد الفلاحين أن الدولة تتخذ إجراءات حقيقية وصارمة فى ضبط الأسعار بالأسواق مع توفير السلع والمنتجات الزراعية.





بدوره كشف فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق ووصولها إلى 10 جنيهات للكيلو، حيث يرجع ذلك إلى السياسة العشوائية في تسويق المنتجات الزراعية، قائلا: "نحن لانزرع ما نحتاجه وإنما يزرع كل فلاح بشكل عشوائي".





وأضاف فريد واصل، أن عملية تذبذب أسعار المنتجات بالأسواق ترجع إلى سياسة العرض والطلب، فكلما قل المعروض زاد سعره، وهذا ما يحدث حاليا في الطماطم بالسوق المصرية.





وتوقع نقيب المنتجين الزراعيين انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق خلال شهر من الآن، وذلك عندما يبدأ الفلاحون في زراعة العروة الشتوية الجديدة من الطماطم ووصولها إلي الأسواق، وأيضا بعض الخضراوات ستنخفض أسعارها بعد زراعة العروة الجديدة.





وناشد الجهات المعنية رسم خريطة للسياسة الزراعية بمصر لتحديد كميات الاستهلاك العام من المنتجات الزراعية، وكذلك ما يتم تصديره للخارج، مؤكدا أن التخبط العشوائي في المنتجات الزراعية لا يؤثر على أسعار الطماطم وحدها وإنما منتجات زراعية أخرى.