فين الألبوم يا هضبة.. عمرو دياب يجتاح تويتر بعد طرح أغنيته الجديدة

تصدر #عمرو_دياب موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد طرح أغنيته الأخيرة "تحيرك"، من ألبومه الجديد "انا غير"، والمقرر طرحه قريبا جدا.



"تحيرك" كلمات محمد القياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع ومكس طارق مدكور، أوكورديون فاروق محمد حسن، باص جيتار أحمد رجب، ومن إنتاج شركة ناي.



ويتضمن ألبوم الهضبة العديد من الأغاني التي تم الإعلان عنها وطرح بعضها، منها: "يوم تلات"، وأغنية الهيد "أنا غير"، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الأغاني المتبقية خلال الفترة القادمة.



وعلق عدد من معجبي ومحبي عمرو دياب ضمن الهاشتاج، قائلين:



"أنا بحب عمرو دياب ، و أغاني عمرو دياب ، و بحب أي حد بيحب عمرو دياب ، و هجيب ناس تحب عمرو دياب 💛"



"انا مستنيه الالبوم ب فااارغ الصبر#عمرو_دياب"



" مفيش حاجه ل برج الحوت ولا ايه #عمرو_دياب"



" مستنيين علي نااار يا هضبه#عمرو_دياب"



"بحبك يا اجمد صووووت ف الدنيا #عمرو_دياب"