وزير التعليم العالي يتفقد كلية الطب البشري بجامعة النهضة

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم "الثلاثاء" ٢٤ سبتمبر كلية الطب البشري بجامعة النهضة.



استقبل الوزير خلال زيارته د. حسام الملاحي رئيس الجامعة، م. محمد الرشيدي رئيس مجلس الأمناء، والسادة نواب رئيس الجامعة، والسادة عمداء الكليات بجامعة النهضة.



كما تفقد الوزير خلال الزيارة مدرجات وقاعات التدريس بالكلية، وكذلك المعامل، وقاعات التدريب العملي، كما أجرى سيادته حوارًا مع الطلاب حول دراسة الطب، وحثهم على الاجتهاد في الدراسة والاستفادة من الامكانيات المتميزة التي توفرها لهم الجامعة.



جدير بالذكر أنه قد صدر القرار الوزاري للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 3310 لسنة 2019، بتاريخ 4 /8 /2019، والذي يتضمن الموافقة على بدء الدراسة بكلية الطب البشرى بجامعة النهضة بدءا من العام الدراسي الحالي 2019 – 2020.



كانت الجامعة قد وقعت فى ديسمبر الماضى اتفاقية شراكة مع جامعة فيينا الطبية في مجالات التطوير والإنشاء والبحث العلمي والمناهج، حيث تقوم الجامعة النمساوية باعتماد شهادات كلية الطب بجامعة النهضة، والإشراف على المناهج الدراسية وتدريب الطلاب وعملية التقويم والامتحانات وتبادل أعضاء هيئة التدريس.



وجاءت هذه الشراكة تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فيما يخص شروط الموافقة على إنشاء كليات وجامعات جديدة بضرورة حصولها على توأمة مع واحدة من جامعات العالم المتقدمة فى التصنيف الدولى.