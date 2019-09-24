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منوعات

زوج عديم الضمير.. ترك زوجته المريضة تموت من الإهمال حتى تعفنت

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:25 م
صدى البلد
أحمد شريف
اتهمت هيئة المحلفين بمحكمة بريطانية اليوم، زوجًا بقتل زوجته من خلال إهمالها خلال احتضارها؛ حيث عثر عليها موبوءة بالذباب والديدان ومليئة بقرح الجلد المؤلمة بشكل مثير للصدمة. 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، وجد رجال الإطفاء والمساعدون الطبيون في منزل المتهم ريتشارد وفاليري في توكسيث، ليفربول أن زوجته كانت في "أسوأ حالة صحية لأي إنسان الحي شاهدوها على الإطلاق".

وقال المدعي العام ريتشارد برات لمحكمة التاج في ليفربول إن الزوجة والأم لشابين "كانت محصورة في الجلوس على كرسي وذراعيها ملوثين بالبول والبراز".

وقالت المحكمة إن السيدة والاك كانت مصابة بعدوى فطرية تبين أنها مصابة بالسرطان، في حين كانت ساقاها متقرحتين بشدة ويبدو أنها كانت "مصابة بالانتفاخ الشديد".

تم نقل السيدة والاش إلى المستشفى في 24 أغسطس 2017 ، حيث "صدمت حالتها حتى المهنيين الطبيين ذوي الخبرة"، الذين وجدوا أنها بالكاد قادرة على التواصل ، كما تم إخبار المحكمة.

كانت صحة الزوجة خطيرة للغاية لدرجة أن الاطباء قرروا منحها المسكنات لجعلها أكثر راحة قبل وفاتها، حيث تم إنقاذ الزوجة المهملة قبل 19 يومًا من وفاتها في 12 سبتمبر 2017.

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