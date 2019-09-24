قافلة شاملة لـ القومي للسكان والمرأة لتقديم خدمات لقرية جعيف الأكثر احتياجا

نظم فرع المجلس القومى للسكان بالبحيرة بمشاركة فرع المجلس القومى للمرأة قافلة سكانية الشاملة بقرية جعيف احدى القرى الأكثر احتياجا التابعة للوحدة المحلية لقرية النبيرة بمركز إيتاي البارود برعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وبحضور محمد كوجك رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، والدكتورة كريمة السلاموني مدير فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة، ومنى عصام الدين عضو فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة ،السيد الصعيدي بمكتب متابعة شؤون الأسرة والسكان بمركز إيتاي البارود.



واشتملت القافلة على قيام فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة بتوعية المواطنين بقضايا المرأة وحقوقها، وما يقدمه فرع المجلس من خدمات للمرأة الصحراوية تتمثل في حملات "طرق أبواب - توعية - استخراج بطاقات رقم قومي - خدمات قانونية " فيما نظم فرع المجلس القومى للسكان ندوة حولة العديد من الخدمات منها توعية لأهالي القرية حول ابعاد المشكلة السكانية والطرق المتبعة من الفرع للعمل على تحسين الخصائص السكانية لأبناء المحافظة.



وفى قطع الصحة حيث تم الكشف على الأهالى المرضى بالقرية مجانا وصرف علاج لهم بدون مبقابل حيث تم الكشف على 120 طفل ،92مريض باطة ،40 كشف عام و100 تحاليل متنوعة بالاضافة الى توزيع أدوية مجانية بلغت (٣٠٠) عبوة ما بين "أقراص-شراب-حقن-قطرة-مرهم)" مساهمة من بعض شركات الأدوية.



وفى قطاع تنظيم الأسرة تمكنت القافلة من عمل سونار على 6 حالات مرضى ومتابعة حمل 5 سيدات، تركيب 8 لولب، وصرف 8 اشرطة اقراص، توعية 21 حالة امراض نساء، وفي قطاع الخدمة الاجتماعية بمستشفى إيتاي البارود، وتمكنت القافلة السكانية من تقديم توعية لأهالي قرية جعيف حول أهمية النظافة والوقاية من الأمراض المعدية وضرورة الفحص الدوري للكشف المبكر عن أورام الثدي.



كما تمكنت القافلة فى قطاع التعليم "محو الأمية" من عقد (٢٥) امتحان فوري لأهالي القرية وشاركت مدرسة التربية الفكرية بعروض فنية لمجموعة من الطلاب الموهوبين من ذوي القدرات الخاصة كما شاركت مدرسة جعيف بعروض فنية للأطفال الموهوبين.



وفى قطاع الطب البيطري: تم تقديم كشوف مجانية لمواشي القرية تمثلت في الرعاية البيطرية والتناسلية رش لـ٧٢ رأس ماشية وتجريع 40 آخرين وإجراء الفحص التناسلي لـ 35 رأس ماشية وأغنام أخرين وتم توزيع أدوية بيطرية مجانية بلاافة الى تنفيذ ندوة حول الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان وطرق الوقاية منها.



كما تمكنت فى قطاع مجلس المدينة: تشجير مدخل القرية من خلال زرع 10 شجرات بطول طريق القرية.



الكهرباء: تم صيانة (٢٥) عمود



شارك مجمع إعلام دمنهور في القافلة السكانية بقرية جيف من خلال توعية أهالي القرية بمخاطر الزيادة السكانية على الأسرة والفرد والمجتمع وضرورة الاهتمام بالصحة الإنجابية.



وشهد قطاع الثقافة فى القافلة تنظيم ورش عمل لأطفال القرية تضمنت الرسم والتلوين وتقديم عروض فنية لمواهب المركز تضمنت الشعر والغناء..زتمكن قطاع (الارشاد الزراعي) من الرد على استفسارات المزارعين وتوعيتهم بمخاطر القرص السام (حبة الغلة) التوعية بمخاطر حرق قش الأرز.



وساهمت مديرية الأوقاف بالبحيرة خلال القافلة السكانية فى توعية أهالي القرية حول تنظيم الأسرة في الإسلام- مخاطر الزواج المبكر- المشاكل النفسية للشباب في سن المراهقة..وتمكن قطاع التضامن من الرد على استفسارات المواطنين حول كيفية الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة..وفى قطاع التموين توفير سيارة سلع غذائية بأسعار مخفضة، بجانب توفير سيارة أنابيب بوتاجاز للتخفيف على أهالي القرية.



وتمكن قطاع الإسعاف من عقد دورات لتوعية المواطنين بكيفية التعامل في حال وجود حوادث وإصابات وما هي الإسعافات الأولية الواجبة وقام قطاع الحماية المدنية بعقد ورش عمل لتوعية المواطنين حول كيفية تجنب حدوث الحرائق والإجراءات الواجب تنفيذها حال وجودها لا قدر الله.



وقدم قطاع مياه الشرب ندوة لتوعية المواطنين حول ترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى عمل تحليلات فورية للمياه للتأكد من صلاحيتها للشرب وفى القطاع الأهلي تم توزيع مستلزمات دراسية لعدد (٥٠) طفل من أبناء القرية،وهدايا عينية على الشباب والأطفال.

