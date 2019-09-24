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تعليم

إعفاء طلاب المعاهد الأزهرية بشمال سيناء من المصروفات الدراسية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:24 م
صدى البلد
محمد شحتة
أصدر المجلس الأعلى للأزهر، في جلسته الأخيرة عددًا من القرارات المُهِمّة، ومنها: الموافقة على أن يكون اسم "مركز تدريب معلمي الناطقين بغير العربية" التابع لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب "مركز الأزهر لتدريب معلمي الناطقين بغير العربية".

كما وافق الأعلى للأزهر على إعفاء طلاب الدراسات العليا من الوافدين والوافدات بكليات العلوم الإسلامية والعربية وشُعبها من جميع رسوم الخدمات التعليمية وغير التعليمية، وتُخاطِب جامعة الأزهر كلياتها بتطبيق هذا القرار اعتبارًا من تاريخ انعقاد جلسة المجلس الأعلى للأزهر رقم (259) في 2 /1 /2019م.

وتمت الموافقة على إعفاء طلاب المعاهد الأزهرية (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية) بمحافظة شمال سيناء من المصاريف الدراسية للعام الدراسي 2019 /2020م.

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