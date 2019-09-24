بالتعاون مع جهات مصرية.. سفارة واشنطن بالقاهرة تعلن إنشاء مركز الصويا المتميزة

وقد صرّح القائم بأعمال السفير الأمريكي توماس جولدبرجر في هذه المناسبة قائلًا: "الولايات المتحدة ومصر لديهما علاقة ممتدة وراسخة في المجال الزراعي."







وأضاف: "وبناءً على التعاون الممتد عبر عقود من الزمن مع القطاع الزراعي، يُنشئ المجلس الأمريكي لتصدير الصويا مركزًا للصويا المتميزة ليعمل على تقديم التدريب والموارد التي يحتاجها أعضاء المركز في منظومة سلسلة القيمة للصويا، خاصة منتجو الماشية والأعلاف".

وتعد مصر أسرع الأسواق نموًا لفول الصويا الأمريكي، حيث استوردت أكثر من 2.64 مليون طن متري من الصويا الأمريكية هذا العام (بقيمة تقارب 900 مليون دولار) لتوفير العلف لصناعة الدواجن المحلية سريعة النمو وصناعات الغذائية/ السمكية وصناعة منتجات الألبان.







ويتم طحن الصويا الأمريكية من خلال صناعة معالجة الصويا المصرية الحديثة والفعالة، ليتم توجيه الغالبية العظمى من الصويا لصناعة الأعلاف الحيوانية المحلية، بينما يتم توجيه زيت الصويا لاستخدامات الطهي والأغذية.

وأضاف القائم بالأعمال جولدبرجر: "تُعد الصويا الأمريكية مكونًا رئيسيًا للصناعات الغذائية الكبرى في مصر، بما يدعم عشرات الآلاف من الوظائف المحلية والأمن الغذائي".





وتابع: "إن تيسير الشراكة والتعاون بين المؤسسات الزراعية الأمريكية والمصرية يُمثل أولوية مهمة للسفارة الأمريكية".

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة عن إنشاء مركز الصويا المتميزة بالشراكة مع عدد من المؤسسات والجهات البارزة في القطاع الزراعي (بما في ذلك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن) وعدد من مؤسسات التعليم العالي (جامعة القاهرة) بتمويل ودعم جهاز الخدمة الزراعية الخارجية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية.وقال بيان للسفارة إنه واستمرارًا للتعاون الممتد على مدار أكثر من 40 عامًا بين المجلس الأمريكي لتصدير الصويا مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم الإعلان عن إنشاء هذا المركز.وقد شارك كل من القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة توماس جولدبرجر ونائبه وزير الزراعة الدكتورة منى محرز والمدير الإقليمي للمجلس الأمريكي لتصدير الصويا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا برنت باب، والمستشار الإقليمي موسى وكيله والمدير المحلي لجمعية "وورلدفيش" هاريسون شارو كاريسا والملحق الزراعي الأول في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة ماريانو بيلارد في إطلاق مركز الصويا المتميزة أمس، الاثنين، بإحدى المنشآت التابعة لجميعة وورلدفيش في عبّاسة، بمحافظة الشرقية.