الجامعة العربية ترحب بإعلان الأمم المتحدة تشكيل لجنة دستورية بسوريا

​رحبت جامعة الدول العربية بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أمس، عن اتفاق كل من الحكومة السورية وهيئة التفاوض السورية على تشكيل اللجنة الدستورية والتى ستقوم الأمم المتحدة بتسهيل عملها فى جنيف استنادًا إلى قرار مجلس الأمن 2254.

​

وصرح مصدر مسئول فى الجامعة العربية أن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أعرب عن تطلعه لأن يشكل هذا الاتفاق خطوة على صعيد التوصل لحل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري، وينهي حقبة مريرة من الصراع، ويفتح صفحة جديدة نحو بناء مستقبل آمن ومستقر لجميع السوريين وفقًا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف 2012.

​

وأضاف المصدر أن المجلس الوزاري للجامعة العربية قد أكد فى اجتماعه الأخير فى ١٠ سبتمبر الجارى القرار الخاص بتطورات الوضع فى سوريا على دعم جهود جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا فى سبيل استئناف العملية السياسية، ودعوته لاستكمال تشكيل اللجنة الدستورية وعقد اجتماعاتها تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة فى أقرب وقت ممكن، وعلى عزم الجامعة العربية فى الإسهام فى الجهود الأممية لإنجاح المفاوضات السورية التى تجرى برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار فى سوريا.