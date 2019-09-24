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منوعات

بسبب نظام غذائي خاطئ.. بتر ذراع رجل بسبب هذا المشروب

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:15 م
صدى البلد
مريم صليب
أقدم أحد الأشخاص على اتباع نظام غذائي خاطئ تسبب في إصابته بمرض السكر، ولم يلتفت لإصابته بذلك المرض، واستمر في اتباع نظام حمية غنية بالنشويات، فأصبحت تضره أكثر وأتت الصدمة بعد شهرين من الإصابة بمرض السكري.

ووفقا لما ورد في صحيفة " مترو" البريطانية أن محمد رازين، المصاب بمرض السكر الذي أدمن شرب المشروبات الغازية بالرغم أنها قليلة السكر، إلا أنها ضارة جدا بصحته.

وشعر رازين بألم في كتفه ذات يوم إلا أنه لم يتحمل الألم، وذهب إلى الطبيب صدمه بأنه يجب قطع ذراعه الأيسر، بسبب جرح صغير تسبب في تلوث الدم في ذراعه، ونتج عنه وجوب بتر الذراع.

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