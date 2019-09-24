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رياضة

استياء داخل أندية القسم الثاني بسبب اتحاد الكرة.. تفاصيل

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:28 م
اتحاد الكرة المصري
اتحاد الكرة المصري
عبدالله هشام
تسود حالة من الغضب والاستياء داخل أندية الدوري القسم الثاني بعد تأخر انطلاق المسابقة، بينما بدأت أندية الممتاز خوض مبارياتها منذ بداية الأسبوع الجاري.

ومنذ شهر أبريل الماضي، انتهت مسابقة دوري القسم الثاني، والتي أسفرت عن صعود "إف سي مصر" وطنطا وأسوان إلى الدوري الممتاز، بعد تصدرهم مجموعات القاهرة وبحري والصعيد على الترتيب.

وتسبب طول المدة وعدم تحديد الاتحاد المصري لكرة القدم الموعد الرسمي لانطلاق المباريات، في استياء داخل الأندية، وذلك لصرفهم مبالغ كبيرة على المعسكرات والوديات بجانب إرهاق اللاعبين قبل المسابقة.

وطالبت الأندية اتحاد الكرة بحسم موعد انطلاق الدوري القسم الثاني في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى للاعبين الراحة قبيل انطلاق المسابقة.

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