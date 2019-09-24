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محافظات

على قدم وساق.. أسوان تستعد لأسبوع الجامعات الأفريقية 19 أكتوبر

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:29 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تواصل جامعة أسوان استعداداتها المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال الوفود المشاركة فى أسبوع الجامعات الإفريقية.

ويلقي " صدى البلد " الضوء فى السطور التالية الضوء على تفاصيل أسبوع الجامعات الإفريقية الذى تشارك فيه وفود 21 دولة أفريقية خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر القادم وذلك فى إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى أن أسوان هى عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019.

ومن جانبه صرح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بأن أسبوع شباب الجامعات الإفريقية يهدف إلى تعزيز وتقوية الشراكة والتعاون بين الجامعات الأفريقية والمصرية، وتشجيع الحوار الثقافي بين طلاب القارة السمراء، وإنشاء معلومات متحدة وقوية للقيادات الشبابية بأفريقيا ، علاوة على تبادل الثقافات بين الشباب.

وأشار أحمد غلاب إلى أن هذا الأسبوع سوف يضم العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية والتكنولوجية من أجل تحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم العالي بأفريقيا وتبادل الخبرات ونشر التعايش المشترك.

وفى نفس السياق أوضح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه تم تشكيل العديد من اللجان المتخصصة من أجل نجاح كافة الفعاليات والأنشطة التى سوف يشهدها أسبوع شباب الجامعات الأفريقية منها علي سبيل المثال لجان المراسم والإستقبال والافتتاح والعروض والإعلام ولجان الأنشطة العلمية والتكنولوجية والثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية والجوائز .

فيما أضاف الدكتور عبد الرحمن عبد الباسط نائب رئيس اللجنة العليا والمنسق العام للأسبوع أن الدول الأفريقية المشاركة هي تنزانيا ، وتوجو وزامبيا وسيراليون وكوت ديفوار ومالى ومالاوى وليبريا ونيجيريا وأفريقيا الوسطى والسودان والصومال والسنغال والكاميرون والجابون والنيجر وأوغندا وتشاد وبنين وأنجولا وموزمبيق حيث يضم كل وفد أفريقى عدد يتراوح ما بين 10 إلى 15 طالبًا.

وأشار عبد الرحمن عبد الباسط إلى أن الجامعات المصرية المشاركة فى الأسبوع حتى الآن هى الأزهر والإسكندرية وعين شمس وأسيوط وطنطا وحلوان والمنوفية وقناة السويس وجنوب الوادى وكفر الشيخ وسوهاج وبورسعيد ودمنهور والسويس والعريش والوادى الجديد والنهضة وسيناء ودراية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

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