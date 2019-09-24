ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القومي للمرأة يطلق كتالوج المصرية 3 ضمن مبادرة إبداع من مصر

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:14 م
صدى البلد
أمل مجدي
فى إطار جهود المجلس القومى للمرأة لتمكين المرأة اقتصاديًا، وأن تكون منتجة قادرة على تحقيق ذاتها، وحرصًا منه على الحفاظ على الصناعات اليدوية المصرية التى تعد تراثًا مصريًا، أصدر المجلس بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الإسكندرية ضمن مبادرة " إبداع من مصر "الكتالوج الالكترونى (المصرية 3).

ويضم الكتالوج ٢٣ رائدة أعمال من ٧ محافظات مختلفة، ويحتوى على أكثر من 60 منتجا، وذلك لمساعدة السيدات فى فتح قنوات تسويقية جديدة لهن، كما يتضمن قصص نجاح لبعضهن ممن واجهن صعوبات فى بداية الطريق وهي قصص ملهمة الأخريات كي يضعن قدمهن على أول طريق النجاح.

جدير بالذكر أنه قد سبق إصدار طبعتين من الكتالوج هما (المصرية ١) و (المصرية٢ ) والذين تضمنا أكثر من ٥٥ رائدة أعمال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقرير حكومي: جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة نفذ 119 ألف مشروع للمرأة المعيلة خلال 2018

ترشيحاتنا

إيهاب لهيطة يفجر مفاجأة بشأن تصويت أجيري والمحمدي في استفتاء جائزة ذا بيست

عمرو جمال ينشر صورة له مع أحمد عز عبر إنستجرام

رجل أعمال يفتح طفاية حريق في وجه رجل بسبب سجارة.. فيديو

نظام ريجيم سريع جدا للطوارئ ونسف الكرش والأرداف للأبد

بمكياج هادئ.. شاهد حلا شيحة في منزلها

نجل إبراهيم يسري يتذكر والده بكلمات مؤثرة: "لما بعوز أشوفه بفتح التليفزيون"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة .. صور

انفجار عبوة شامبو داخل سيارة يتسبب في خسائر كارثية.. وهذا ما حدث!

للمرأة السعودية.. استوحي إطلالاتك بالمناسبات من تصميمات رزان العزوني