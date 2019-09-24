القومي للمرأة يطلق كتالوج المصرية 3 ضمن مبادرة إبداع من مصر

فى إطار جهود المجلس القومى للمرأة لتمكين المرأة اقتصاديًا، وأن تكون منتجة قادرة على تحقيق ذاتها، وحرصًا منه على الحفاظ على الصناعات اليدوية المصرية التى تعد تراثًا مصريًا، أصدر المجلس بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الإسكندرية ضمن مبادرة " إبداع من مصر "الكتالوج الالكترونى (المصرية 3).





ويضم الكتالوج ٢٣ رائدة أعمال من ٧ محافظات مختلفة، ويحتوى على أكثر من 60 منتجا، وذلك لمساعدة السيدات فى فتح قنوات تسويقية جديدة لهن، كما يتضمن قصص نجاح لبعضهن ممن واجهن صعوبات فى بداية الطريق وهي قصص ملهمة الأخريات كي يضعن قدمهن على أول طريق النجاح.



