نظام رجيم سريع للتخسيس بـ 12 حيلة خارقة.. انتبهي لرقم 9

نظام رجيم سريع للتخسيس تبحث عنه الكثير من السيدات أملا فى الحصول على قوام مثالى لكن ما يغفله الكثير منهن أن أول خطوات الرشاقة هى كبح شهيته أولا والسيطرة عليها لأن نظام رجيم سريع للتخسيس ليس لها جدوى لأصحاب الشهية المفرطة بدلا من البحث عن نظام رجيم سريع للتخسيس وإفساده سريعا أمام مغريات الطعام إليك مجموعة حيل لكبح الشهية أولا والسيطرة على عادات الغذائية الخاطئة.



بدلا من البحث باستمرار عن نظام رجيم سريع للتخسيس فيما يلي بعض الطرق للحد من شهيتك بشكل طبيعي لإنقاص الوزن يقدمها موقع" burncaloriesforlife"



1. نظام رجيم سريع للتخسيس ..تناول المزيد من الألياف.



كثير من الناس يبتعدون عن تناول الخضراوات ولكن الحقيقة هي أن الخضراوات هي مثبطات شهية طبيعية بسبب محتواها العالي من الألياف والمواد المغذية القيمة الأخرى. أنها تعزز الشعور بالامتلاء وتخفيض آلام الجوع بسبب هضمها البطيء.



2. نظام رجيم سريع للتخسيس .. تناول المزيد من البروتين.



إذا ركزت في الغالب على الكربوهيدرات، فلن تشعر بالإشباع التام. تحتاج البروتين لأنه يجعلك أكثر شبعا يجب عليك التأكد من أن نظامك الغذائي يتكون من 30-35٪ على الأقل من البروتين. أثناء الإفطار، لا تتردد في تناول بعض البيض أو بعض اللبن الزبادي أو الجبن المنزلي اكتشف الباحثون أن البروتين يمكن أن يؤدي بالفعل إلى إطلاق هرمون قمع يسمى Cholecystokinin.



3. نظام رجيم سريع للتخسيس .. تناول الكربوهيدرات المعقدة.



تناول الكربوهيدرات المعقدة. الكربوهيدرات المعقدة تكبح شهيتك بشكل طبيعي. إن الشيء العظيم في تناول الكربوهيدرات المعقدة هو أنك لست بحاجة إلى تناول الكثير من الطعام لإرضاء جوعك ، كما أنها تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم بسبب هضمها البطيء مما يجعلك أقل عرضة للوجبات الخفيفة. تشمل الكربوهيدرات المعقدة الشوفان ونخالة الشوفان والبطاطا الحلوة والبطاطا والأرز البني وفاصوليا العدس والخبز الكامل والحبوب الكاملة.



4. نظام رجيم سريع للتخسيس .. تناول الدهون الصحية.



لن تكتمل التغذية دون إضافة الدهون الصحية التي يحتاجها جسمك لوظائف الجسم المثلى. تشمل مصادر الدهون الصحية زيت الزيتون واللوز والجوز وبذور الكتان وزيت السمك والسلمون البري والسردين والسمك والرنجة والتونة. هذه الأطعمة وفيرة في دهون أوميغا 3 غير المشبعة الأحادية وغير المشبعة وهذه يمكن أن تعزز الشعور بالامتلاء ، وبالتالي كبح شهيتك.



5. نظام رجيم سريع للتخسيس .. تناول المزيد من الماء.



الماء هو مثبط شهية طبيعي وقد ثبت أن تناول 250 مل من الماء قبل كل وجبة يساعد في تقليل الشهية مما يجعلك تأكل أقل.



6. تناول 4-6 وجبات صغيرة كل 2-3 ساعات.



تناول 4-6 وجبات صغيرة كل 2-3 ساعات يحد من شهيتك بشكل طبيعي عن طريق الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام والوجبات الخفيفة غير الصحية بين الوجبات.



7. نظام رجيم سريع للتخسيس .. الحصول على قسط كاف من النوم.



النوم ضروري للحفاظ على الصحة المثلى. يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى إطلاق هرمون الشهية Ghlerin الذي يجعلك عرضة للأكل أكثر. حاول الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة لمواجهة هذا التأثير وزيادة شهيتك لقمع هرمون ليبتين بدلاً من ذلك.



8. نظام رجيم سريع للتخسيس ..خذ وقتًا للاسترخاء.



عليك أخذ بعض الوقت للاسترخاء وتدليل نفسك بين الحين والآخر للتخلص من الإجهاد. يؤدي الإجهاد إلى إطلاق هرمون يسمى الكورتيزول الذي يحفز الشهية ويمنحك الرغبة الشديدة في السكر.



9. نظام رجيم سريع للتخسيس ..تناول كوبًا من الحليب قبل النوم.



إذا شعرت بالجوع قبل النوم ، فهذا ليس علامة جيدة لأنك لا ترغب في تناول الكثير من السعرات الحرارية قبل النوم مباشرة. للحد من شهيتك ، ما عليك سوى تناول كوب من الحليب الخالي من الدسم / قليل الدسم. يوفر الحليب شعوراً بالشبع ويساعد أيضًا على النوم بسبب إنزيم التربتوفان.



10. نظام رجيم سريع للتخسيس .,. تجنب المحليات الاصطناعية.



المحليات الصناعية سيئة لأنها يمكن أن تزيد من شهيتك ورغباتك عن طريق خداع عقلك.اختارى المحليات الطبيعية مثل ستيفيا والسكر البني غير المكرر وسكر القصب والعسل بدلاً من ذلك.



11. نظام رجيم سريع للتخسيس ..تجنب الجلوتامات أحادية الصوديوم.



الغلوتامات أحادية الصوديوم المعروفة أيضًا باسم الغلوتامات أحادية الصوديوم هي مادة مضافة للنكهات ومضافات غذائية تستخدم في العديد من الأطعمة والأطباق لجعلها مقبولة. الغلوتامات أحادية الصوديوم هي سم عصبي ويمكن أن تعزز شهيتك بالفعل عن طريق إثارة خلايا الدماغ أو الخلايا العصبية.



12. نظام رجيم سريع للتخسيس تناول الشوكولاته الداكنة.



يمكن للشوكولاتة الداكنة أن تكبت الشهية بسبب مذاقها المر ويمكن أن تتجنب الرغبة الشديدة في تناول السكر. تأكد من أن الشوكولاته تحتوي على ما لا يقل عن 70 ٪ من الكاكاو.

