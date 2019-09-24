ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طريقة عمل أشهى مكرونة فيتوتشيني مع الشيف توتا مراد..فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:29 م
صدى البلد
توك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الثلاثاء، طريقة عمل مكرونه فيتوتشيني.

وتضمّنت مقادير عمل مكرونه فيتوتشيني، السريعة ما يلي:

مكرونة
صدور دجاج شرائح
زبدة
مكعب مرقة
زعتر مفروم
ملح وفلفل


ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل مكرونه فيتوتشيني، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدور الفراخ بالكريمة والهوت دوج على طريقة الشيف توتا.. فيديو

طريقة عمل أشهى طبق كبد وكلاوي وقلوب مع الشيف توتا مراد.. فيديو

تعرفى على سر عمل صينية الرقاق بطريقة الشيف توتا مراد.. فيديو

طريقة عمل الأرز بكباب الحلة..فيديو

طريقة عمل عيش بالزبدة والثوم مع الشيف توتا مراد .. فيديو

طريقة عمل شوربة المشروم بالكريمة اللذيذة مع الشيف توتا مراد .. فيديو

ترشيحاتنا

انسي آلام العظام والمفاصل بتناول كوب من هذا مشروب يوميا

صحة النواب: التأكد من حقيقة وجود مواد مسرطنة بالرانيتيدين خلال شهرين

منى زكي من مهرجان الجونة: أنا فخورة جدا.. تعرف على السبب

فرمان فايلر للاعبي الأهلي بعد مواجهة سموحة

فايلر: أثق فى جميع لاعبي الأهلي وأسعى للاستفادة منهم لمواصلة الانتصارات

ارتفاع طفيف في سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 24-9- 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة .. صور

انفجار عبوة شامبو داخل سيارة يتسبب في خسائر كارثية.. وهذا ما حدث!

للمرأة السعودية.. استوحي إطلالاتك بالمناسبات من تصميمات رزان العزوني