طريقة عمل أشهى مكرونة فيتوتشيني مع الشيف توتا مراد..فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الثلاثاء، طريقة عمل مكرونه فيتوتشيني.



وتضمّنت مقادير عمل مكرونه فيتوتشيني، السريعة ما يلي:



مكرونة

صدور دجاج شرائح

زبدة

مكعب مرقة

زعتر مفروم

ملح وفلفل





ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل مكرونه فيتوتشيني، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..

