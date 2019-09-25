استولوا على 11 مليون جنيه.. ضبط شخصين نصبا على 5 مواطنين بزعم توظيف أموالهم.. وسقوط عصابة تزوير المستندات الحكومية في القاهرة

ضبط شركة سلع غذائية ومصنع معسل يعملان بدون ترخيص بالمرج

سقوط عاطل مسجل خطر بحوزته سلاح ناري ومواد مخدرة فى حملة بالغربية

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على عصابة تزوير المستندات الحكومية.وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها تواجد أحد الأشخاص بتزوير رخص قيادة مهنية تم استدراجه وضبطه أمام مصلحة الأحوال المدنية بدائرة قسم شرطة الوايلي، وتبين أنه عاطل وبحوزته رخصة قيادة ثالثة باسمه "مزورة"، ورخصة قيادة أولى باسم شخص "مزورة".واعترف بقيامه و٢ آخرين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية، حيث يقوم الثالث باصطناعها وتوزيعها عن طريق الأول والثاني، تم استهدافه تم ضبطهما وضبط بحوزة الثاني 7 رخص قيادة مهنية "مزورة" و5 تأشيرات سفر بأسماء مختلفة "معدة للتزوير"، كما ضبط بمسكن الثالث جهاز كمبيوتر بمشتملاته وجهاز كمبيوتر "لاب توب" و٢ جهاز برنتر ألوان و892 رخصة خالية من البيانات "مزورة".وأقرا باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية باستخدام المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.كما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مسئول شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"– كائن بدائرة قسم شرطة المرج لحيازته كمية قدرها 20.440 طن من السلع الغذائية "زيت طعام – طحينة- خل" معبأة داخل براميل وعبوات بدون أي بيانات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.كما تم ضبط مسئول مصنع لتجارة المعسل "بدون ترخيص – كائن بدائرة قسم المرج لحيازته 4.720 طن "تبغ خام– عسل أسود– ملح ليمون– جلسرين"، و2240 عبوة معسل بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "منتج نهائى" يشتبه فى تأثيرها على الصحة العامة للمستهلك.فى سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من ضبط عاطل مسجل خطر بحوزته سلاح ناري ومواد مخدرة فى حملة أمنية بطنطا لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين على مستوى المحافظة.كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث قسم أول طنطا، وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "ع. ي"، ٥٠ سنة، عاطل، مسجل شقي خطر، مقيم الظواهري أول طنطا، وبحوزته ١٨ لفافة هيروين بقصد الاتجار وسلاح ناري فرد خرطوش بقصد البلطجة وترويع المواطنين وطلقة خرطوش نفس العيار وهاتف محمول ومبلغ مالي حصيلة البيع.كما تم التحفظ على المضبوطات، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بالاشتراك مع آخر بالاستيلاء على 11 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم واستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية.تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من 5 مواطنين بقيام كل من مدير وشريك بشركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة، ومهندس زراعى، مقيم دائرة مركز شرطة فرشوط بقنا، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة، سبق اتهامه فى قضية "إتلاف"، وصاحب مؤسسة استيراد وتوريدات، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، سبق اتهامه فى2 قضية "شيك- مبانٍ"، بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها أحد عشر مليون جنيه، بقصد توظيفها لـهم واستثمارها فى مـجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وامتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.وأكدت التحريات صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول والثانى حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثالث (جار ضبطه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون.